Activités en l’honneur du Têt traditionnel à la Cité impériale de Thang Long-Hanoï

>> Hanoï : faire de l'industrie culturelle une force économique de la capitale

>> La mise en valeur de la Cité impériale de Thang Long toujours à l'œuvre

>> La citadelle de Thang Long s'étend : de nouvelles perspectives pour un joyau

Photo : Thanh Tùng/VNA/CVN

Les visiteurs peuvent y découvrir un espace d'exposition intitulé "Têt d’antan - Têt de la période de subvention", recréant l’ambiance du Nouvel An lunaire pendant une période historique particulière du pays.

En outre, la cérémonie "Faire ses adieux à l’ancien pour accueillir le nouveau" sera reconstituée, avec des rituels tels que la présentation d’almanach, le culte marquant le départ des Táo Quân (Génies du Foyer) vers le Ciel pour faire un rapport de la vie de la maisonnée à l’Empereur de Jade. Parallèlement à cela, un mât de bambou, cây nêu, sera érigé.

En particulier, une cérémonie célébrant le début du printemps se déroulera le 6 février (soit le 9e jour du premier mois lunaire de l'Année du Serpent) pour reconnaître les mérites des prédécesseurs et honorer les valeurs traditionnelles de Thang Long-Hanoï.

Des spectacles des marionnettes sur l’eau sont prévus du 30 janvier au 2 février.

Têt Nguyên đán, fête du Nouvel An lunaire ou plus communément désigné sous son nom raccourci Têt, est la fête la plus importante et la plus populaire du calendrier vietnamien. Celle à ne surtout pas "rater" et dont les préparatifs sont orchestrés selon des rituels minutieusement accomplis par des générations de Vietnamiens.

Le Têt marque le début d’une nouvelle année et tout ce qui arrive ce jour-là augure de ce qui pourra arriver toute l'année.

VNA/CVN