Hô Chi Minh-Ville approuve le projet de développement urbain côtier de Cân Gio

>> La forêt de mangrove de Cân Gio est proposée pour devenir un site Ramsar

>> Hô Chi Minh-Ville appelle ses unités de santé à soutenir le district de Cân Gio

>> Hô Chi Minh-Ville : intégration réussie de l'IA au Poste médical de la commune insulaire de Thanh An

>> Hô Chi Minh-Ville prévoit de construire trois terminaux passagers internationaux

Photo : UBND/CVN

Le développement aura lieu dans la commune côtière de Long Hoa et la ville de Cân Thạnh, situées à environ 18 km de la célèbre réserve de biosphère de la mangrove de Cân Gio.

Le site est stratégiquement situé près des rivières Xoai Rạp et Long Tau, à 17 km de la zone écotouristique de Vàm Sat et à quatre kilomètres de la destination touristique populaire connue sous le nom d'île aux singes.

L'initiative fait partie de l'engagement du district de créer des opportunités d'emploi et d'augmenter les revenus du district.

Le projet comprend quatre lotissements destinés à créer un pôle touristique côtier comprenant des complexes touristiques, une ville intelligente et des zones résidentielles, entre autres installations.

Le développement vise à accueillir 230.000 résidents et à créer 25.000 emplois.

La phase de planification devrait durer six mois, la mise en œuvre du projet étant prévue pour une durée de 11 ans, suivie d'une période opérationnelle totale de 50 ans.

La ville a récemment présenté des plans pour transformer le district de Can Gio en une zone urbaine écologique dans le cadre d'efforts plus vastes visant à améliorer l'urbanisation et la qualité de vie de ses résidents.

Avec un littoral s'étendant sur 13 km et une vaste forêt de mangroves entrelacée d'un réseau complexe de rivières, de canaux et d'une flore et d'une faune diverses, Cân Gio possède un potentiel substantiel pour le développement de l'écotourisme, du tourisme communautaire et du tourisme de villégiature, comme l'ont noté les experts du domaine.

Situé à 50 km du centre-ville, Cân Gio couvre une superficie de plus de 70.412 ha, dont plus de 33.000 ha sont constitués de mangroves.

Vers l'objectif d'accueillir 8,9 millions de touristes par an

La mangrove de Cân Gio a été désignée réserve de biosphère par l'UNESCO en 2000, et ses villages de saliniers, ses zones de nidification d'hirondelles, ses jardins de fruits et de fruits de mer constituent des destinations touristiques attrayantes.

Bien que le développement touristique à Cân Gio ait progressé lentement en raison de l'accès limité par ferry, la construction proposée de nouveaux ponts reliant le district au reste de la ville devrait améliorer considérablement l'accessibilité.

Récemment, le district a connu une augmentation annuelle moyenne de 50% du nombre de visiteurs, et le projet visant à accueillir 8,9 millions de touristes par an.

C'est la seule zone côtière de la ville de Hô Chi Minh-Ville et elle abrite plusieurs attractions touristiques, notamment l'île aux singes, le marché aux fruits de mer de Hàng Duong, la zone touristique écologique de Vàm Sat et la forêt de Sac.

Cân Gio est également réputée pour son festival annuel Nghinh Ong (culte des baleines), reconnu patrimoine culturel immatériel national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

La mangrove de Cân Gio jouent un rôle crucial dans la filtration des eaux polluées en amont et la régulation des débits des crues, ont déclaré les experts.

VNA/CVN