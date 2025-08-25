L’industrie de nouvelle génération propulse Hô Chi Minh-Ville vers l’avenir

Hô Chi Minh-Ville est le plus grand centre économique, industriel et de services du Vietnam, jouant le rôle de locomotive de la région économique clé du Sud.

Selon l’orientation après la fusion avec Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, le centre-ville privilégiera les services et les hautes technologies ; l’ancienne province de Binh Duong deviendra un pôle industriel et technologique ; et l’ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu se développera en centre d’économie maritime. L’industrie de nouvelle génération est ainsi définie comme le pilier guidant Hô Chi Minh-Ville vers une nouvelle ère de développement.

Nombreux atouts mais encore des obstacles

Avant la fusion, Hô Chi Minh-Ville se concentrait sur l’industrie légère et les hautes technologies ; Binh Duong se distinguait par l’industrie manufacturière et la logistique ; Bà Ria-Vung Tàu possédait des avantages en matière de ports maritimes, d’industrie lourde et de pétrochimie. Cette fragmentation favorisait la spécialisation mais manquait de synergie régionale.

Après la fusion, Hô Chi Minh-Ville est devenue la plus grande zone industrielle intégrée du pays, avec 61 parcs et clusters industriels, zones franches d’exportation. La production industrielle manufacturière représente plus de 30% du total national ; le volume de fret portuaire dépasse 250 millions de tonnes/an ; et les IDE cumulés atteignent plus de 90 milliards de dollars, soit environ 50% du total national.

Selon Bùi Ta Hoàng Vu, directeur du Service municipal de l’industrie et du commerce, l’industrie reste un pilier majeur mais fait face à plusieurs goulets d’étranglement : coûts logistiques représentant 16-20% du prix de revient, foncier industriel propre limité, faible automatisation, productivité ne représentant que 60% de la moyenne des grandes villes industrielles. Certaines entreprises demeurent obsolètes, lentes à s’adapter à la transition numérique et à l’industrie verte. Dans le contexte des taxes réciproques américaines, la ville doit renforcer l’innovation, la compétitivité et la qualité des produits.

Répartition claire des rôles

Selon plusieurs experts, la ville doit développer ses secteurs clés, produire des biens technologiques à forte valeur ajoutée et résoudre les goulets d’étranglement. L’accent doit être mis sur des zones industrielles vertes, intelligentes et écologiques, intégrées au développement urbain.

Les axes stratégiques comme la Nationale 13, My Phuoc - Tan Van, l’autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây, ainsi que les projets de rocades 3 et 4 ou encore les autoroutes Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài et Biên Hoà - Vung Tàu, ouvrent de nouvelles connexions, favorisant l’implantation de projets industriels de nouvelle génération.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Lôc Hà, a souligné que l’industrie moderne, l’innovation et l’industrie de nouvelle génération doivent être le pilier guidant Hô Chi Minh-Ville vers une nouvelle ère de développement. Pour transformer le potentiel en réalité, la ville doit promouvoir le partenariat tripartite - État, universités et entreprises - et accélérer la transition vers les hautes technologies, la production intelligente, l’industrie verte, l’économie circulaire et un écosystème d’innovation lié à la coopération régionale.

