Binh Dinh

De nombreux scientifiques internationaux au symposium sur les maladies infectieuses

L'Association "Rencontres du Vietnam", le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (International Centre for Interdisciplinary Science and Education - ICISE) et le réseau MIDSEA ont inauguré l'événement "École d'été, atelier, symposium sur MIDSEA", lundi 24 juin dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).