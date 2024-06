Danemark et Vietnam continuent d'améliorer le diagnostic et le traitement du diabète

La coopération sera mise en œuvre conjointement par l’Administration des services médicaux (MSA) du ministère de la Santé, avec le soutien technique de l’ambassade du Danemark au Vietnam et le soutien professionnel et financier de l’Association pédiatrique du Vietnam et de Novo Nordisk Vietnam de juin 2024 à juin 2026.

Le programme concentrera ses activités sur la facilitation de l'échange de connaissances, le renforcement de la formation médicale, l'échange d'informations et le partage d'expériences sur les maladies non transmissibles, en particulier le diabète et l'obésité, ainsi que sur l'élaboration et la mise à jour de directives professionnelles médicales et sur la réduction des lacunes en matière de traitement.

Afin d'améliorer les capacités médicales à tous les niveaux, notamment la prévention des maladies non transmissibles, la MSA a coordonné avec l'ambassade du Danemark au Vietnam un programme de formation médicale.

Le programme a obtenu des résultats remarquables en améliorant la capacité de 4.500 médecins généralistes et spécialisés dans tout le pays en matière de diabète et d'obésité. La coopération a permis d'élaborer des lignes directrices professionnelles pour le diagnostic et le traitement du diabète de type 2, des maladies non transmissibles dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de l'obésité et du diabète de type 1.

Il a également contribué à la création d'un site Web pour informer les patients et le public sur le diabète, en développant du matériel pédagogique et en organisant de précieuses séances de consultation en ligne sur les maladies non transmissibles.

Le diabète de type 1 représente 90% des diabètes chez les enfants. Au Vietnam, il n’existe actuellement aucune donnée complète sur l’épidémiologie du diabète de type 1 chez les enfants. Les données des hôpitaux tertiaires pour enfants montrent qu'il y a près de 2.000 enfants diagnostiqués avec le diabète de type 1, un nombre croissant dans tout le pays au cours des sept dernières années, selon le ministère de la Santé.

