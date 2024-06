Le retour de la rougeole dans certaines localités du Vietnam

Récemment, les provinces et villes de la région du Sud et Hô Chi Minh-Ville en particulier ont enregistré un retour de la rougeole. Il est inquiétant de constater qu'en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, le taux de vaccination contre la rougeole dans la communauté est très faible, créant des "fosses immunitaires" qui rendent le risque d'épidémie de rougeole très important.

>> Soins de santé maternelle et infantile, preuve de la garantie des droits de l’homme

>> Santé : campagne sur les dangers d'une surmédication des seniors

>> Célébration des 55 ans de la fondation de l'Hôpital de l'amitié Vietnam - Cuba

Le petit garçon T.T.A (7 mois, habitant dans le district de Binh Chanh, Hô Chi Minh-Ville) a dû être hospitalisé après 3 jours de forte fièvre associée à une conjonctivite et des éruptions rouges sur tout le corps. Sa mère, Madame Mai, a reçu avec surprise le diagnostic de la rougeole établit par les médecins. Son fils n’ayant que 7 mois, il n’a pas encore été vacciné. En plus de T.A, le Département des maladies infectieuses et de neurologie de l'hôpital pédiatrique numéro 1 de Hô Chi Minh-Ville traite 3 autres enfants atteints par la rougeole.

Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, l'hôpital pédiatrique numéro 1 a reçu 8 cas de rougeole, dont la plupart avaient été transférés depuis des provinces du Sud-Ouest. Le docteur Du Tuân Quy, chef du département des maladies infectieuses et de neurologie, a déclaré que la plupart des enfants atteints de rougeole présentent de graves complications dues à des maladies sous-jacentes. Notamment, tous ces enfants que leurs parents n’ont pas fait vacciner. "Ces petits sont très vulnérables lorsqu'ils sont atteints par la rougeole", a déclaré le Dr. Quy.

De même, l'hôpital pédiatrique de HCM-V a reçu 14 cas de rougeole infantile. Le docteur Nguyên Minh Tiên, directeur adjoint de l'hôpital pédiatrique de HCM-V, a déclaré que le nombre d'enfants infectés par la rougeole date de ces dernières semaines.

Selon un rapport du Centre de contrôle des maladies (HCDC) de Hô Chi Minh-Ville, au 10 juin, la ville avait enregistré 16 cas confirmés de rougeole, répartis dans 4/22 localités, dont : l’arrondissement Binh Tân (8 cas), Hoc Môn (5 cas), Binh Chanh (2 cas) et le 8e arrondissement (1 cas). HCDC de Kiên Giang a déclaré que la localité avait enregistré 159 cas de fièvre suspectée d’être symptomatique de la rougeole entre le 7 avril et le 8 juin, dont 95 cas confirmés de rougeole (représentant 60%). Dans la province de Bên Tre, du 29 avril au 7 juin, 12 cas d'éruptions cutanées ont également été enregistrés, dont 4 débouchant sur des résultats positifs pour la rougeole.

Le Dr Nguyên Vu Thuong, directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, a fait savoir qu'en 2024, la région du sud a enregistré 317 cas potentiels de typhus et de rougeole dans 19/20 provinces et villes. Parmi eux, on déplore un décès dans la province de Bên Tre. "Le retour de la rougeole est préoccupant. Des mesures plus fortes et plus rapides sont nécessaires pour éviter la propagation de l'épidémie", a-t-il déclaré.

Hô Chi Minh-Ville est l'une des localités de la région du Sud ayant le plus haut taux de vaccination. Cependant, selon le Dr Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service municipal de la Santé, en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 et de l'interruption des vaccins dans le programme élargi de vaccination, le taux de vaccination générales et contre la rougeole, en particulier dans cette localité, est resté faible ces dernières années. Fin avril 2024, le taux d'enfants nés en 2018, 2019, 2020 et 2021 à être vaccinés avec 2 doses de vaccin contre la rougeole infantile était respectivement de 93,2% ; 90,1% ; 91,7% et 93,6%. Ce niveau de couverture répond à l'objectif minimum requis par le ministère de la Santé mais n'atteint pas l'objectif fixé par Hô Chi Minh Ville.

Outre Hô Chi Minh-Ville, le Dr Nguyên Vu Thuong, directeur adjoint de l'Institut Pasteur de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le taux de vaccination contre la rougeole dans la région sud ces dernières années était faible. En 2022 et 2023, le taux de vaccination contre la rougeole dans les provinces du sud a augmenté par rapport à 2021, mais dans certaines localités il n'atteignait encore des niveaux trop bas. Les provinces à faible taux de vaccination comprennent Binh Phuoc, Kiên Giang, An Giang ou encore Tây Ninh.

Appel urgent à une action concertée

Face à la résurgence de la rougeole, les autorités sanitaires vietnamiennes appellent à une action urgente pour augmenter la couverture vaccinale. Elles ont notamment demandé aux localités d’organiser des campagnes de vaccination de rattrapage pour les enfants qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas reçu toutes les doses recommandées du vaccin, d’élargir les programmes de vaccination pour inclure les enfants plus âgés et les adultes qui ne sont pas déjà vaccinés, de renforcer la communication sur l'importance de la vaccination contre la rougeole.

Récemment, lors de la conférence sur la prévention et le contrôle de l'épidémie dans la région du Sud, la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong, a demandé aux localités d'élaborer immédiatement des plans pour répondre aux risques de rougeole et d'autres maladies avec un retour aux vaccins. Les dirigeants du ministère de la Santé ont également demandé aux départements et unités affiliés de mener des recherches et de consulter l'Organisation mondiale de la santé afin de déployer prochainement des campagnes de vaccination supplémentaires et d’informer plus largement sur la nécessité de la vaccination contre la rougeole.

Texte et photos : Quang Châu/CVN