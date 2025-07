Hô Chi Minh-Ville : un système de santé global pour la zone spéciale de Côn Dao

Hô Chi Minh-Ville s’engage à développer des spécialités médicales pour la zone spéciale de Côn Dao, à résoudre les difficultés en ressources humaines et à améliorer la qualité des soins pour les habitants, les soldats et les touristes.

>> Le secteur de la santé appelle la population à donner son sang

>> Vers une population de qualité pour un avenir durable

>> Progrès significatifs en matière de couverture vaccinale infantile

Le 16 juillet 2025, une délégation du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, accompagnée des experts médicaux de premier plan des hôpitaux centraux (Thông Nhât, Hôpital central de Maxillo faciale-stomatologie de Hô Chi Minh-Ville) et des hôpitaux spécialisés majeurs (Hùng Vương, Bình Dân, Hôpital de traumatologie et d'orthopédie, Nhân Dân 115, Nhân Dân Gia Định), ainsi que des dirigeants des universités médicales (Université de médecine de Hô Chi Minh-Ville, Université Phạm Ngọc Thạch), s’est rendue à Côn Dao pour une mission de terrain.

Cette visite visait à évaluer les besoins et à définir une stratégie de développement du système de santé à Côn Đảo, une île à position stratégique en matière de défense, de sécurité et de tourisme écologique pour Hô Chi Minh-Ville.

Le Centre de santé militaire et civil de Côn Dao, créé en 2005 avec 60 lits, assure à la fois la prévention, les soins, la rééducation pour la population et les forces armées locales. Il accueille également les touristes et les pêcheurs réfugiés lors de tempêtes. Cependant, le centre reste confronté à de nombreuses limites, notamment en obstétrique, en chirurgie, en pédiatrie, et en termes de techniques de pointe pour le diagnostic et le traitement des cas graves.

Vers un Hôpital général à Côn Đảo

Avec environ 14.000 habitants permanents et plus de 400.000 touristes par an, Côn Dao a besoin d’un modèle de soins modernisé. La délégation a proposé de transformer progressivement le Centre militaire et civil en Hôpital général de Côn Dao, pour renforcer la capacité de prise en charge, de gestion sanitaire communautaire et de réponse aux urgences.

Le développement se déclinera en deux phases :

Phase 1 : Renforcement des médecins spécialistes en rotation, développement des urgences et soins intensifs, déploiement de la télémédecine, utilisation de l’IA pour l’interprétation des examens d’imagerie, création de dossiers de santé électroniques pour chaque habitant.

Phase 2 : Transformation du centre en hôpital général avec services spécialisés, laboratoires, imagerie médicale, soins hospitaliers, ambulatoires, et un centre de coordination des secours en lien avec le continent.

Transition numérique et gestion sanitaire à distance

Une priorité est donnée à la santé numérique : la population restreinte mais stable de Côn Đảo offre un terrain idéal pour tester une gestion sanitaire communautaire intégrale, fondée sur une base de données complète. Les universités médicales de la ville collaboreront avec les partenaires technologiques pour instaurer un modèle de médecine familiale personnalisé.

Les hôpitaux majeurs (Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Bình Dân, Nhân Dân 115...) s’engagent à envoyer des spécialistes en mission régulière à Côn Đảo, à organiser des consultations spécialisées, à distance ou sur place, et à transférer leur expertise aux équipes locales.

Un modèle de "jumelage spécialisé" entre chaque hôpital de la ville et les services correspondants du Centre de santé de Côn Đảo sera mis en œuvre. La première rotation de spécialistes est prévue début septembre 2025.

Les universités de médecine de Hô Chi Minh-Ville et Pham Ngoc Thach soutiendront la formation continue, la formation à distance et des initiatives comme les "Étés verts". L’Hôpital central d’odonto-stomatologie lancera un programme de santé bucco-dentaire à destination de tous les élèves de l’île.

Un investissement stratégique pour l’avenir régional

Lors de la réunion, Nguyên Phước Lộc, vice-secrétaire du Comité du Parti et président du Front de la Patrie à Hô Chi Minh-Ville, a salué cette initiative : "Développer la santé à Côn Đảo est un devoir humaniste et stratégique pour l’expansion de Hô Chi Minh-Ville après la réunification administrative". Il a appelé le Service de la santé à finaliser rapidement le projet afin que la ville puisse allouer les ressources nécessaires.

Lê Anh Tú, secrétaire de la zone spéciale de Côn Đảo, a exprimé sa gratitude : "Les habitants seront comblés par ces engagements concrets pour améliorer leur santé. Nous mettrons tout en œuvre pour accueillir et accompagner les médecins en mission".

Avec une infrastructure modernisée récemment, l’engagement des hôpitaux spécialisés, le soutien des universités et les politiques incitatives municipales, Hô Chi Minh-Ville trace un cap clair pour renforcer durablement le système de santé de Côn Đảo et garantir à chaque citoyen l’accès aux soins, même dans les territoires les plus éloignés.

Texte et photos : Quang Châu/CVN