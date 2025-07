Améliorer la qualité de la population, la clé d’or du développement durable

Le Vietnam souhaite continuer à recevoir le soutien de la communauté internationale pour faire face à la baisse du taux de fécondité et au vieillissement rapide de la population, protéger les droits en matière de reproduction et promouvoir un développement durable.

Photo : UNFPA/CVN

Le 11 juillet à Hanoï, le ministère vietnamien de la Santé, en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) au Vietnam, a organisé une cérémonie pour célébrer la Journée mondiale de la population 2025 et présenter le Rapport sur l’état de la population mondiale 2025.

Des efforts visant à améliorer la qualité de vie de la population

Dans son discours d’ouverture, la ministre vietnamienne de la Santé, Dào Hông Lan, a affirmé que le Parti et l’État vietnamien accordaient une attention particulière aux enjeux démographiques, la population étant considérée comme un facteur clé dans l’œuvre d’édification et de défense nationale.

Le ministère vietnamien de la Santé, quant à lui, s’emploie actuellement à élaborer un projet de loi sur la population et un programme national pour les soins de santé, la démographie et le développement pour la période 2026 - 2035. Le projet de loi soumis au gouvernement comprend plusieurs dispositions clés : avantages liés au congé de maternité, soutien aux femmes enceintes et accouchant, aides pour les familles n’ayant que des filles, et mesures visant à réduire les déséquilibres du sexe à la naissance adaptées à chaque localité.

Quant au programme national pour les soins de santé, la démographie et le développement, il vise à garantir le bien-être social, la santé et l’égalité pour tous, en plaçant l’être humain au cœur du développement durable du pays, a souligné la ministre Dào Hông Lan.

"Le Comité permanent de l’Assemblée nationale vient d’adopter une ordonnance modifiant l’article 10 de l’ordonnance sur la population, qui est entrée en vigueur le 3 juin 2025. Ce texte reconnaît le droit des individus et des couples à décider librement et volontairement de leur vie reproductive, en fonction de leur santé et de leur situation économique. Une approche qui s’inscrit pleinement dans le thème de la Journée mondiale de la population de cette année : +Le droit à l’autodétermination en matière de reproduction dans un monde en mutation+", a-t-elle déclaré.

La ministre Dào Hông Lan a également indiqué que le Vietnam avait obtenu des résultats notables dans le domaine de la population, avec une espérance de vie moyenne atteignant 74,7 ans en 2024. Les services de santé reproductive, de planification familiale, de soins maternels, néonatals et aux personnes âgées ont été continuellement renforcés.

Le Vietnam souhaite continuer à recevoir le soutien de la communauté internationale pour faire face à la baisse du taux de fécondité et au vieillissement rapide de la population, protéger les droits en matière de reproduction et promouvoir un développement durable, a-t-elle noté.

Pour sa part, Pauline Fatima Tamesis, coordinatrice résidente des Nations unies au Vietnam, a affirmé l’engagement des Nations unies à poursuivre leur coopération avec le gouvernement vietnamien pour garantir un accès universel à des services de santé reproductive de qualité, promouvoir des politiques démographiques inclusives, élargir l’éducation à la sexualité adaptée à l’âge et renforcer les systèmes de données au service de la planification.

Matt Jackson, représentant de l’UNFPA au Vietnam, a salué les efforts du Vietnam pour garantir le droit à l’autodétermination reproductive.

"Il ne peut y avoir de développement durable sans le droit à l’autonomie reproductive. En garantissant à chacun le droit de choisir, nous donnons du pouvoir aux familles, favorisons l’égalité des sexes et ouvrons la voie au potentiel du changement démographique", a-t-il indiqué.

Matt Jackson a également réaffirmé l’engagement de l’UNFPA à accompagner le gouvernement vietnamien dans l’élaboration de la Loi sur la population et la mise en œuvre du Programme cible national sur la santé, la population et le développement pour la période 2026 - 2035.

Des résultats remarquables

À cette occasion, l’UNFPA a présenté un résumé du Rapport sur l’état de la population mondiale 2025, dans lequel il a salué les efforts du Vietnam pour garantir à chacun le droit à l’autodétermination en matière de reproduction.

Selon l’UNFPA, au cours des trois dernières décennies, notamment depuis la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994, le Vietnam a obtenu d’importants progrès en matière de population, contribuant de manière significative à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

La politique démographique a joué un rôle important dans la croissance économique, la réduction des inégalités, le progrès social et l’amélioration de la qualité de vie.

De 2006 à 2021, le Vietnam s’est efforcé de maintenir le taux de fécondité de remplacement et d’assurer l’équilibre démographique à long terme.

En 2024, la population du pays dépasse 101 millions d’habitants. Le Vietnam se trouve actuellement en pleine période de dividende démographique, ce qui constitue un atout majeur pour le développement socio-économique national.

La qualité de la population et l’indice de développement humain (IDH) du Vietnam ne cessent de progresser. L’espérance de vie moyenne des Vietnamiens s’élève à 74,7 ans en 2024, en constante augmentation.

Les services de santé reproductive, de planification familiale, de conseil prénuptial, de dépistage prénatal et néonatal des malformations, ainsi que de prise en charge des personnes âgées, sont de plus en plus développés et améliorés en termes de qualité.

Cependant, le Vietnam doit encore relever plusieurs défis, notamment une baisse marquée de la fécondité (1,91 enfant par femme en 2024), un vieillissement rapide de la population, un déséquilibre persistant du sexe à la naissance...

Le pays souhaite continuer à recevoir le soutien des organisations internationales dans l’élaboration d’un projet de loi sur la population et d’un programme national pour les soins de santé, la démographie et le développement pour la période 2026-2035.

* Quelques constats marquants issus du Rapport sur l’état de la population mondiale 2025, établi par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) à travers une enquête menée dans 14 pays à travers le monde :

- Près de 20% des personnes adultes en âge de procréer pensent qu’elles ne pourront pas avoir le nombre d’enfants qu’elles désirent.

- Plus de la moitié des personnes interrogées citent la contrainte financière comme obstacle principal à la parentalité ; le chômage et le logement sont aussi fortement mentionnés.

- Une personne sur trois a déjà vécu une grossesse non intentionnelle.

- 40% des personnes âgées de plus de 50 ans indiquent que les contraintes financières ont entravé ou risquent d’entraver leur capacité à atteindre leur taille de famille idéale.

NDEL/VNA/CVN