Une initiative de santé féminine soude la communauté vietnamienne de Malaisie

L’Association d’amitié Malaisie - Vietnam (MVFA) a lancé son tout premier programme de santé féminine en partenariat avec KPJ Healthcare Group, l’un des principaux prestataires de soins de santé privés d’Asie du Sud-Est.L’événement a rassemblé plus de 50 Vietnamiennes et leurs familles à l’hôpital spécialisé KPJ Ampang Puteri, à Kuala Lumpur, pour des consultations complètes et des examens médicaux gratuits.