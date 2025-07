Hô Chi Minh-Ville : fort rebond de la production industrielle au premier semestre

Photo : CP/CVN

Les secteurs de la fabrication et de la transformation ont progressé de 8,8%, la production et la distribution d’électricité de 1,5%, et l’approvisionnement en eau et le traitement des déchets de 2,3%.

Par ailleurs, l’IPI combiné de quatre secteurs clés - dont la construction mécanique, l’électronique et les technologies de l’information, la chimie pharmaceutique, le caoutchouc et les plastiques, et l’agroalimentaire - a crû de 8,7% en glissement annuel, soit un taux de croissance légèrement supérieur à celui de l’ensemble du secteur.

Vingt-trois secteurs - dont l’imprimerie et la reproduction de médias, la fabrication de meubles, les produits minéraux non métalliques, l’automobile, les équipements électriques, l’habillement et les produits électroniques et optiques - ont enregistré une hausse de leur production au premier semestre.

Selon le Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, l’indice du travail dans les entreprises industrielles a progressé de 1,9% en juin en glissement annuel.

Sur le semestre, la production a également progressé de 1,9%.

Les secteurs ayant enregistré les plus fortes hausses sont l’installation et la maintenance de machines, la production chimique et le traitement des eaux usées.

Pour le troisième trimestre, la plupart des entreprises anticipent une croissance positive de la production.

Nguyên Thi Kim Ngoc, directrice adjointe du Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le secteur industriel vietnamien, et notamment celui de Hô Chi Minh-Ville, entrevoyait d’importantes opportunités de transformation.

Elle a également indiqué que le département continuerait d’aider les entreprises industrielles à adopter de nouvelles technologies et à améliorer leur compétitivité, en mettant l’accent sur l’augmentation du taux de localisation, la participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales et le renforcement de la coopération internationale.

Plus tôt ce mois-ci, le département a organisé le Sourcing Fair of Supporting Industry with Buyers (SFS 2025), réunissant des entreprises d’investissement direct étranger (IDE) à la recherche de fournisseurs locaux et des entreprises nationales souhaitant développer leur coopération.

Mitsutoshi Okabe, représentant en chef de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le Japon et le Vietnam continueraient de renforcer leurs liens commerciaux et d’investissement.

Selon l’enquête annuelle de JETRO, 56,1% des entreprises japonaises implantées au Vietnam prévoient de se développer au cours des un à deux ans à venir, soit le taux le plus élevé parmi les pays de l’ASEAN. Cela témoigne du rôle stratégique croissant du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Nguyên Quân, président de l’Association vietnamienne de l’automatisation (VAA), a déclaré qu’avec l’évolution de l’industrie manufacturière mondiale due à l’IA, à l’automatisation et aux nouvelles technologies, le Vietnam s’impose comme une destination stratégique pour les investisseurs internationaux.

Cependant, pour maintenir cette dynamique sur un marché de plus en plus concurrentiel, les entreprises locales doivent moderniser leurs technologies, rationaliser leurs opérations et renforcer leurs liens internationaux.

VNA/CVN