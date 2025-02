La production industrielle du Vietnam en hausse de 0,4% en janvier

L’indice de production industrielle (IIP) du Vietnam en janvier a chuté de 9,2% par rapport au mois précédent et a légèrement augmenté de 0,6% sur un an, selon le Bureau général des statistiques (GSO).

Le secteur manufacturier et de transformation a progressé de 1,6% par rapport à la même période de l’année dernière, tandis que la production et la distribution d’électricité ont augmenté de 0,4% et les activités d’approvisionnement en eau, de gestion des déchets et de traitement de 9,2%. Cependant, le secteur minier a connu une baisse de 10,4%.

Quarante-sept villes et provinces ont enregistré une croissance significative d’une année sur l’autre, avec une expansion industrielle remarquable observée dans la province de Nam Dinh (29,9%), Bac Kan (28,5%), Bên Tre (24,2%), Binh Phuoc (17%), Kiên Giang (16,6%) et Hai Phong (16,3%). Dans le secteur de la production d'électricité, Trà Vinh s'est distinguée avec une hausse de 56%, tandis que Khanh Hoà et Binh Thuân ont enregistré des hausses respectives de 30,8% et 20,6%.

À l'inverse, Cà Mau a connu une baisse de 16,3%, suivie de Gia Lai à 13,2% et Hà Tinh à 10,4%. Les principaux pôles économiques ont également connu des difficultés avec la production industrielle au cours du mois, avec une baisse de 9,8% à Hanoi, de 9,3% à Hô Chi Minh-Ville et de 8,9% à Dà Nang.

Les principales industries ont affiché des performances mitigées en janvier. La production de véhicules automobiles a bondi de 33, %, tandis que la fabrication de meubles a augmenté de 10,6% et la production de cuir et de produits connexes de 10,3%. Le secteur des produits électroniques et informatiques et de la production alimentaire a connu une croissance modeste de 3,8% et de 2,1%, respectivement. Cependant, la production pharmaceutique a diminué de 29,1%, l'extraction du charbon de 20,1% et la production d'équipements électriques de 11,5%.

En termes de produits spécifiques, la production automobile a bondi de 60,7%, la télévision de 50,1%, l'engrais NPK de 13,7%, tandis que les tissus en fibres naturelles ont augmenté de 9,6% et la production de vêtements de 5%.

Le nombre de travailleurs dans les entreprises industrielles a enregistré une augmentation de 0,2% en glissement mensuel et de 4,5% en glissement annuel au 1er janvier. Les entreprises à capitaux étrangers ont tiré la croissance de l'emploi avec une augmentation de 4,9% par rapport à l'année précédente.

Selon la directrice du département des statistiques de l'industrie et de la construction du GSO, Phi Thi Huong Nga, les récents changements dans la chaîne d'approvisionnement internationale offrent des opportunités importantes pour le Vietnam. Le pays pourrait réaliser une croissance industrielle décisive en 2025 et au-delà en tirant parti de ses avantages et en accélérant la transformation numérique et verte ainsi qu'en répondant aux exigences de plus en plus strictes du marché international.

Le secteur de l'électronique et des composants s'est montré particulièrement prometteur, tandis que les entreprises de textile et de chaussures ont obtenu des commandes au cours du premier semestre de l'année, a-t-elle déclaré, ajoutant que l'industrie de transformation du bois a également montré une reprise significative avec une croissance élevée continue.

