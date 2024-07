Ouverture de la Foire commerciale et des produits OCOP de Hâu Giang 2024

Dans l'après-midi du 1er juillet, dans la ville de Vi Thanh, la Foire commerciale et des produits OCOP (One Commune, One Product - A chaque commune son produit) de Hâu Giang 2024, s’est ouverte. La cérémonie d’ouverture a été organisée par le Service de l'industrie et du commerce de la province de Hâu Giang (Sud).