Renforcement de la protection des consommateurs

Faisant rapport sur le commerce électronique à l'Assemblée nationale, Nguyên Hông Diên a déclaré que le commerce électronique était un canal de distribution important qui avait contribué de manière significative au développement des services financiers et des systèmes de paiement modernes.

Les statistiques du ministère montrent que le Vietnam est l'un des cinq pays au monde affichant les taux de croissance du commerce électronique les plus élevés en 2023, avec +25 % par rapport à 2022. Le marché du commerce électronique de détail du Vietnam était estimé à 20,5 milliards d’USD en 2023.

Nguyên Hông Diên a toutefois déclaré que le boom du commerce électronique présentait trois défis majeurs, que sont le risque de violation de données personnelles, la contrefaçon généralisée et les pertes fiscales.

Nguyên Hông Diên a expliqué que l'une des raisons était l'absence de sanctions strictes pour les produits contrefaits. La loi sur la protection des droits des consommateurs 2023, qui entrera en vigueur début juillet, devrait mieux protéger les consommateurs dans le monde.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille également en coordination avec le ministère de la Sécurité publique pour élaborer une loi sur la protection des données personnelles, a indiqué Nguyên Hông Diên.

Les plateformes de commerce électronique seraient également tenues d’élaborer des politiques publiques en matière de protection des données personnelles.

Dans la lutte contre la contrefaçon, Nguyên Hông Diên a déclaré que les inspections seraient renforcées sur l'origine et la qualité des produits. Parallèlement à cela, il est nécessaire d'encourager les producteurs locaux à se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits et de renforcer les campagnes donnant la priorité aux produits fabriqués au Vietnam.

En particulier, le ministère de l'Industrie et du Commerce propose un décret sur la gestion des produits importés via le commerce électronique et des vendeurs étrangers sur les plateformes, a déclaré Nguyên Hông Diên. Nguyên Hông Diên a ajouté que le ministère avait également proposé la suppression des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes à l'importation sur les produits importés de faible valeur.

Il a estimé que quatre grandes plateformes de commerce électronique étrangères traitaient chaque mois pour environ un milliard d’USD de produits importés, ce qui représente une perte fiscale importante.

Il est nécessaire d'augmenter la connexion de données et le partage d'informations pour améliorer la gestion fiscale du marché du commerce électronique, a ajouté Nguyên Hông Diên.

