Hô Chi Minh-Ville

L’expo de l'ingénierie de précision MTA Vietnam 2024 prévue en juillet prochain

La 20 e exposition internationale de l'ingénierie de précision, des machines-outils et de l'usinage (MTA Vietnam 2024) aura lieu du 2 au 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville, a annoncé le 29 mai la société Informa Markets Vietnam, l'une des unités d’organisation.

Photo: Vietnamplus/CVN

L’exposition réunira plus 450 exposants de 20 pays et territoires, couvrant une superficie de 17.600 m². L'événement comprendra également des colloques, forums et le 2e concours robotique "MTA Robot Challenge".

Le comité d’organisation lancera "Industry Connect Series" - une série de colloques dans plusieurs localités telles que Binh Duong, Long An, Hai Phong, Bac Ninh… en l’honneur du 20e anniversaire de MTA Vietnam.

Ces activités permettront aux entreprises locales de mettre à jour des connaissances sur l'ingénierie de précision et l'industrie manufacturière ainsi que de renforcer leur connectivité.

