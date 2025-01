Hanoï : les primes du Têt en hausse dans tous les secteurs

En 2024, malgré des difficultés liées aux catastrophes naturelles, aux fluctuations des prix et à la rareté des ressources humaines, le salaire moyen et la prime moyenne pour les travailleurs à l'occasion du Nouvel An ont tendance à augmenter de manière plus uniforme qu'en 2023 dans tous les types d'entreprises.

Le salaire moyen des travailleurs en 2024 a augmenté de 6,76 à 7,35%. En particulier, dans les entreprises issues d'investissements directs étrangers (IDE), la hausse a été de 6,76%, passant de 7,4 millions de dôngs à 7,9 millions de dôngs par mois. Les autres types d’entreprises ont connu des hausses de 7,14 à 7,35%.

Il convient de noter que la prime moyenne du Nouvel An 2025 pour les employés de tous les types d’entreprises a augmenté. La prime du Nouvel An 2025 a augmenté de 3 à 200% par rapport à l'année dernière. Le bonus du Nouvel An lunaire 2025 augmente de 2,86 à 12,5% par rapport au Nouvel An lunaire 2024. Le secteur des IDE connaît toujours une forte augmentation du bonus du Nouvel An, avec un bonus moyen d'un million de dôngs/personne (en hausse de 200%).

Pour le Nouvel An lunaire 2025, le secteur des IDE sera en tête en termes de bonus, avec une moyenne de 4,5 millions de dôngs/personne, le plus élevé atteignant 311 millions de dôngs (en hausse de 12,5%).

