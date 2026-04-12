Hanoï : un plan directeur à 100 ans pour préserver le cœur historique

Dans le cadre du plan centenaire de Hanoï, les autorités entendent sanctuariser son centre historique tout en déplaçant plusieurs institutions autour du lac Hoàn Kiêm afin d’agrandir la place et d’offrir davantage d’espaces publics aux habitants.

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Sur un horizon de cent ans, la ville désigne son Vieux quartier, ses anciennes rues et le secteur du lac Hoàn Kiêm (lac de l’Épée restituée) comme un ensemble urbain historique à haute valeur culturelle et architecturale. Ces espaces, riches en patrimoine bâti, seront conservés et rénovés, avec la volonté affirmée de limiter tout développement immobilier afin de préserver l’identité de la capitale.

Conserver le tissu urbain

La préservation du Vieux quartier s’accompagnera d’une politique de rénovation ciblée au cœur de la zone centrale. Hanoï entend maintenir la morphologie des rues traditionnelles existantes et mettre en place un zonage patrimonial différencié afin de contrôler strictement les opérations de réhabilitation et de construction. L’objectif est de sauvegarder les axes commerciaux centraux tout en préservant leur articulation avec l’habitat traditionnel, garantissant ainsi la continuité de l’identité urbaine.

Des rues caractéristiques telles que Hàng Đào, Hàng Đuong, Hàng Ngang, Đông Xuân, Luong Van Can, Câu Gô, Cha Cá, Hàng Luoc… continueront d’être préservées.

Les sites historiques, religieux et ouvrages publics importants, tels que les marchés Đông Xuân et Hàng Da, le temple Bach Ma, la maison commune de Hàng Bac, ainsi que les maisons anciennes du 87 rue Ma Mây et du 46 rue Hàng Ngang, seront conservés et restaurés. Cette politique vise à protéger les lieux emblématiques qui incarnent l’identité culturelle et architecturale de la capitale, tout en assurant leur transmission aux générations futures.

La ville prévoit également de réaménager les espaces intérieurs des anciennes rues, organisées en damier, afin de créer des lieux culturels destinés à accueillir les fêtes traditionnelles. Le Vieux quartier, marqué par de nombreux édifices hérités de la période coloniale française, sera façonné autour de l’image d’une architecture urbaine ancienne caractéristique, tout en veillant à préserver les rues artisanales et les monuments classés.

La capitale maintiendra et restaurera la structure spatiale existante - places publiques, jardins, espaces verts et éléments architecturaux - afin de préserver l’identité historique tout en redonnant vitalité à ce tissu urbain.

Plusieurs axes urbains à valeur architecturale, dont Bà Triêu, Phô Huê, Hàng Bài, Lê Duân, Hai Bà Trung, Lý Thuong Kiêt, Trân Hung Đao et Ngô Quyên, seront intégrés dans cette orientation de préservation.

Les patrimoines architecturaux de la période coloniale, tels que l’Opéra de Hanoï, la gare de Hàng Co, le Musée de l’Histoire, le pont Long Biên, l’Université de Pharmacie, ainsi que les villas anciennes, les bâtiments administratifs et religieux, seront conservés et restaurés. Cette démarche vise à protéger les témoins matériels de l’époque française, qui constituent une composante essentielle de l’identité urbaine et culturelle de la capitale.

Parallèlement, le secteur des anciennes rues sera orienté vers le développement d’ouvrages culturels, de services touristiques, de bureaux haut de gamme, ainsi que d’activités financières, bancaires et boursières. Cette stratégie vise à renforcer la valeur économique du secteur tout en améliorant son paysage urbain, créant ainsi un équilibre entre conservation patrimoniale et dynamisme moderne.

Étendre les espaces publics autour du lac

Concernant le lac Hoàn Kiêm et ses abords, le plan vise à préserver l’image caractéristique du site tout en améliorant son paysage. La ville prévoit également de restaurer les monuments patrimoniaux conformément aux réglementations en vigueur. Certaines agences situées autour du lac devraient être déplacées afin de libérer de nouveaux espaces destinés aux places publiques et aux zones ouvertes. L’objectif est de faire du lac et de ses alentours un lieu de convivialité et de culture, consolidant ainsi son rôle de symbole identitaire au cœur de la capitale.

Les axes entourant le lac, tels que Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tô, Hàng Khay, Tràng Tiên et Tràng Thi, feront l’objet d’une gestion stricte afin de maintenir l’harmonie avec l’environnement urbain.

Parallèlement, les édifices de grande valeur culturelle, historique et révolutionnaire, comme les temples Ngoc Son et Bà Kiêu, la Poste centrale de Hanoï, le Centre commercial Tràng Tiên ou encore le monument dédié aux “Combattants prêts à mourir pour la Patrie”, continueront d’être restaurés et mis en valeur, consolidant ainsi le rôle du lac Hoàn Kiêm comme cœur symbolique de la capitale.

Le plan prévoit également l’extension de la place Đông Kinh Nghia Thuc, à l’est du lac Hoàn Kiêm. L’objectif est de créer davantage d’espaces publics pour répondre aux besoins de vie quotidienne et de loisirs des habitants comme des visiteurs, tout en réduisant la pression spatiale dans le centre historique. Cette initiative renforcera le rôle de la place comme lieu de rassemblement et de convivialité, tout en améliorant la qualité du paysage urbain.

Le projet met aussi l’accent sur l’ajout d’ouvrages d’utilité publique de qualité au service du tourisme et de la culture, tout en améliorant les réseaux de transport, les infrastructures urbaines et l’environnement du secteur. L’objectif est de moderniser le cadre de vie tout en préservant l’identité patrimoniale du lac Hoàn Kiêm, afin de créer un espace urbain fonctionnel, accueillant et durable.

La ville continuera de préserver et de restaurer les surfaces d’eau et les espaces verts autour du lac, tout en développant de nouveaux jardins, aménagements paysagers et zones piétonnes dans les secteurs réaménagés.

Un autre objectif essentiel du plan est de renforcer les liens entre le lac, le Vieux quartier, les anciennes rues, la Cité impériale de Thang Long et le fleuve Rouge. Cette connexion sera assurée par un réseau d’espaces ouverts, d’axes verts, de rues piétonnes et de places publiques, formant ainsi un maillage culturel et touristique intégré au cœur de la capitale.

ÐAN THANH/CVN