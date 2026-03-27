Hanoï se fixe pour objectif de devenir une métropole mondiale d'ici 2065

Le 18 e Comité du Parti de Hanoï a tenu sa cinquième conférence le 27 mars afin d'examiner et d'adopter une série de décisions stratégiques pour le développement de la capitale dans une nouvelle ère.

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Photo : VNA/CVN

Les discussions ont porté principalement sur le plan directeur de Hanoï à l'horizon 100 ans, qui ambitionne de faire de la capitale une métropole mondiale d'ici 2065, reconnue parmi les grandes capitales internationales pour sa qualité de vie et le bien-être général de ses habitants.

Lors de la présentation du plan directeur, Duong Duc Tuân, vice-président permanent du Comité populaire municipal, a indiqué que son périmètre couvre l'ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit 126 communes et quartiers, et s'étend à la région de la capitale, englobant Hanoï, les provinces de Phu Tho, Thai Nguyên, Bac Ninh, Hung Yên et Ninh Binh. Ce plan vise également à renforcer les liens régionaux avec le delta du fleuve Rouge, les régions montagneuses et de moyenne altitude du nord, ainsi qu'avec les corridors économiques nationaux.

Hanoï est envisagée comme le cœur d'un pôle urbain multicentrique, jouant un rôle moteur dans le développement de la région de la capitale.

La ville s'étend sur environ 3.360 km², et sa population devrait atteindre 14 à 15 millions d'habitants en 2035, 15 à 16 millions en 2045 et 17 à 19 millions en 2065. L'objectif à long terme est de stabiliser la population en dessous de 20 millions d'habitants, en assurant une densité urbaine durable tout en préservant la capacité d'accueil des populations transitoires.

D’ici 2035, Hanoï ambitionne de devenir une capitale "civilisée, moderne et prospère", riche d’une culture ancestrale, et un pôle d’excellence en matière d’économie, d’éducation, de santé et d’innovation dans la région Asie-Pacifique. En 2045, elle devrait rivaliser avec les capitales des pays développés en termes de connaissances et de technologies. Au-delà de 2065, la ville aspire au statut de métropole mondiale.

Le plan directeur définit également une structure spatiale ouverte, qualifiée de "multi-niveaux, multi-polaire et multi-centrée", avec le fleuve Rouge comme axe écologique et culturel central, étroitement intégré aux réseaux économiques régionaux, nationaux et internationaux.

Parallèlement, le vice-président du Comité populaire municipal, Nguyên Xuên Luu, a présenté le plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030, qui vise un développement rapide et durable fondé sur un nouveau modèle de croissance. D’ici 2030, Hanoï devrait consolider sa position de centre politico-administratif du Vietnam et devenir un pôle d’excellence en matière d’innovation, de transformation numérique, de transition écologique et d’économie circulaire, tout en affichant une forte compétitivité régionale.

Parmi les objectifs clés figurent un taux de croissance annuel moyen du PIB régional de 11%, un PIB régional par habitant de 12.000 dollars et une contribution de l’économie numérique à hauteur de 40% du PIB régional d’ici 2030. Le taux d’urbanisation devrait atteindre 65 à 70%, tandis que les transports publics devraient couvrir au moins 30% de la demande de déplacement.

Dans son discours de clôture, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyên Duy Ngoc, a souligné que Hanoï entrait dans une nouvelle phase de développement marquée par d’importants défis et des opportunités historiques.

"L’ambition de développer la capitale ne doit pas rester un simple slogan, mais se concrétiser par des actions concrètes de la part des autorités à tous les niveaux, dans tous les secteurs et par tous les fonctionnaires", a-t-il déclaré, appelant à une détermination accrue, une plus grande efficacité et une mise en œuvre concertée au sein du système politique afin de transformer les politiques en résultats tangibles.

VNA/CVN