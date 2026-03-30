Comité du Parti de Hanoï : la permanence doit maintenir un rythme de travail soutenu

Le 30 mars, à Hanoï, la délégation de contrôle n°10 du Bureau politique et du Secrétariat, dirigée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a tenu une réunion de travail. L'objectif : adopter le projet de rapport de la première phase d'inspection et lancer la seconde auprès du Comité permanent du Parti de Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Le 30 mars après-midi, à Hanoï, une délégation de contrôle et de supervision n° 10 du Bureau politique et du Secrétariat, dirigée par le secrétaire général du Parti To Lam, a tenu une conférence pour adopter le projet de rapport de la première phase de contrôle et lancer la deuxième phase auprès de la permanence du Comité du Parti de Hanoï.

Lors de la conférence, la délégation a approuvé les résultats du contrôle sur la direction dans la mise en œuvre de la résolution du XIVe Congrès national du Parti et celle du Congrès municipal du Parti, ainsi que sur les préparatifs des élections législatives et des Conseils populaires pour 2026-2031. Ont été évalués l'objectif de croissance à deux chiffres, le fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux et l'application de la Résolution 57 relative sur les percées en matière de développement scientifique, technologique, d'innovation et de transformation numérique.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a salué la direction drastique et efficace de la permanence du Comité municipal du Parti et de son secrétaire, soulignant leur courage et leur responsabilité face aux tâches complexes. Les changements à Hanoï, marqués par une pensée renouvelée et des actions pragmatiques de la part des cadres, ont suscité la confiance du peuple, créant ainsi des conditions très propices pour accélérer l'essor futur de la capitale.

Concernant les lacunes identifiées, le secrétaire général a approuvé les rapports d'auto-évaluation, exigeant de remédier immédiatement aux causes objectives et subjectives. Il a demandé d'appliquer les conclusions de la première phase et de traduire la Résolution du XIVe Congrès national du Parti en actions concrètes.

Le secrétaire général a souligné la nécessité de maintenir un rythme de travail élevé et de renforcer davantage la discipline et la rigueur, afin de garantir que toutes les orientations et décisions soient mises en œuvre plus rapidement, avec plus de détermination et d’efficacité. Il a insisté sur l’importance de valoriser le rôle des responsables à tous les niveaux des comités du Parti, des organes et des unités, qui doivent être de véritables "locomotives", des centres de solidarité, osant assumer leurs responsabilités et agir dans l’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Chaque cadre et membre du Parti doit ainsi s’élever, s’imposer une exigence accrue dans son travail, en prenant les résultats concrets comme mesure principale et la satisfaction de la population comme critère d’évaluation.

Concernant la construction du Parti et du système politique dans cette nouvelle phase, il a appelé à une accélération de la mise en œuvre des résolutions et règlements adoptés lors du deuxième plénum du Comité central du Parti, à un renforcement des inspections et du contrôle des pouvoirs, ainsi qu'à une lutte plus ferme contre la corruption.

Il a proposé de mener un examen d'un an du modèle d'administration locale à deux niveaux afin d'identifier les points faibles de la structure organisationnelle, de la décentralisation et de la coordination, puis d'ajuster les mécanismes pour améliorer l'efficacité et mieux servir les habitants et les entreprises.

Pour la deuxième phase de supervision, le secrétaire général a déclaré que l'accent resterait mis sur trois priorités : atteindre les objectifs de croissance à deux chiffres, garantir l'efficacité du modèle d'administration locale à deux niveaux et mettre en œuvre la Résolution 57.

Surtout, cette prochain étape doit se dérouler dans un esprit constructif et bienveillant, visant à améliorer les performances plutôt qu'à rechercher les infractions ou à exercer une pression indue sur les fonctionnaires. Le processus doit rester scientifique et rigoureux, sans perturber les opérations quotidiennes ni créer de charges administratives inutiles. L’objectif est de concilier un contrôle strict et les besoins de développement, en maintenant la discipline tout en encourageant l’innovation et la responsabilité dans l’intérêt public, a-t-il ajouté.

VNA/CVN