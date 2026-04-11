Hanoï

L’innovation, un ressort stratégique pour l’essor de la capitale

La Résolution N°02 du Politburo considère l’innovation, la science et la technologie ainsi que la transformation numérique comme des facteurs déterminants pour gagner en compétitivité. Pour Hanoï, il s’agit d’une exigence urgente afin de dynamiser son modèle de croissance.

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Photo : VNA/CVN

La capitale dispose de nombreux atouts pour concrétiser son objectif ambitieux. Elle concentre un grand nombre d’universités, d’instituts de recherche, de ressources humaines qualifiées et d’entreprises technologiques. Un écosystème d’innovation et de start-up s’est progressivement constitué, avec une participation croissante du secteur privé.

Positionnement de la créativité

Selon la Pr. associée et Dr. Bùi Thi An, présidente de l’Association des femmes intellectuelles de Hanoï, le principal atout de la capitale réside dans ses ressources humaines et intellectuelles. Si elles sont efficacement organisées et connectées, elles constitueront un levier pour développer l’économie du savoir et renforcer la compétitivité. Toutefois, elle souligne également la nécessité de mécanismes suffisamment solides pour relier les différents acteurs de l’écosystème, afin d’éviter la dispersion des ressources.

L’accélération de la transformation numérique dans la gestion publique et la vie sociale crée une base importante pour le développement de l’innovation. Des services publics en ligne aux modèles de villes intelligentes, la ville met progressivement en place un environnement favorable à l’expérimentation et à la mise en œuvre d’idées innovantes.

Malgré des résultats initiaux, les activités d’innovation à Hanoï présentent encore certaines limites, notamment une tendance à se développer de manière superficielle, sans profondeur. La capitale doit poursuivre l’amélioration des mécanismes et des politiques dans un sens plus transparent et flexible, afin de favoriser l’innovation. Il faut mettre l’accent sur la formation des ressources humaines de haute qualité, capables de maîtriser les technologies et de porter une pensée innovante.

La capitale doit passer d’un soutien dispersé à un investissement ciblé, en identifiant les secteurs prioritaires afin de créer des percées. L’innovation doit être liée à des retombées socio-économiques concrètes, en évitant de privilégier la quantité au détriment de la qualité. Il est nécessaire de réduire l’écart entre instituts de recherche, universités et entreprises. Tant que les entreprises ne considéreront pas l’innovation comme un investissement stratégique et que les chercheurs ne relieront pas leurs travaux aux besoins du marché, l’écosystème ne pourra pas fonctionner efficacement.

Parachèvement de l’écosystème

Pour le Dr. Ngô Đac Thuân, membre du Conseil consultatif du Centre national d’innovation et président du Conseil d’administration de la société IP Group, le cœur de l’innovation doit partir des besoins du marché. Toutes les activités de recherche et développement (R&D) doivent être étroitement liées aux besoins des entreprises, des citoyens et des autorités publiques.

Photo : CTV/CVN

À défaut, les résultats de recherche risquent de rester inexploités après leur validation. Il relève également une réalité préoccupante : de nombreux projets scientifiques sont encore menés sur la base d’idées subjectives des chercheurs, sans étude de marché ni orientation vers des débouchés concrets. Cela rend leur commercialisation difficile et limite leur création de valeur économique.

Un autre obstacle concerne la perception de la propriété intellectuelle. Selon lui, de nombreux scientifiques et entreprises n’accordent pas suffisamment d’attention à la protection et à l’exploitation de leurs actifs intellectuels dès la phase de conception. Or, il s’agit d’un facteur déterminant pour transformer les résultats de recherche en actifs valorisables sur le marché.

Pour concrétiser les objectifs de la Résolution N°02, Hanoï doit déployer simultanément un ensemble de solutions systémiques. Il convient en priorité de mettre en place des plateformes spécialisées de soutien à l’innovation, permettant aux entreprises et aux chercheurs d’évaluer leurs idées, d’orienter leurs recherches, ainsi que d’enregistrer et de protéger les droits de propriété intellectuelle dès les premières étapes. Il s’agit d’un outil clé pour améliorer la qualité des produits innovants.

La ville doit mettre en œuvre des politiques de soutien plus vigoureuses en faveur de l’enregistrement de brevets, notamment sur les marchés internationaux. La détention de brevets de grande valeur permet non seulement de renforcer la compétitivité des entreprises, mais aussi d’ouvrir des opportunités de participation aux chaînes de valeur mondiales.

Définition du nouveau modèle

D’après le Dr. Mac Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï, si l’on regarde rétrospectivement plus de trois décennies de développement depuis le Renouveau, la capitale a traversé plusieurs étapes majeures : de l’extension de ses limites administratives au développement des infrastructures, en passant par une urbanisation rapide, jusqu’à la construction progressive de son rôle de centre politique, économique et culturel du pays

Photos : CTV/CVN

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, les défis auxquels la capitale est confrontée deviennent de plus en plus importants et complexes, exigeant une nouvelle vision du développement, à la fois stratégique et à long terme.

Dans ce contexte, la Résolution N°02 ne se contente pas de fixer des objectifs de croissance plus rapide, elle souligne également l’exigence d’un développement de meilleure qualité, plus efficace et plus durable. Cela reflète une transformation très nette de la pensée en matière de développement : passer d’un modèle fondé sur l’expansion des espaces et des ressources traditionnelles à un modèle reposant sur la productivité, la technologie, l’innovation et la qualité des institutions.

Du point de vue de la communauté des entreprises, le texte envoie également un signal très positif. Hanoï n’est pas seulement appelée à être le centre politico-administratif du pays, mais aussi à devenir un pôle économique, un centre d’innovation, un hub de connectivité régionale et un acteur majeur de l’intégration internationale. Cela ouvre de nombreuses opportunités pour les entreprises dans des secteurs émergents tels que les hautes technologies, l’économie numérique, les industries créatives, les services de haute qualité, la logistique, la finance et l’innovation.

Nguyên Thành/CVN