Hanoï vise le top mondial des villes agréables à vivre

La Résolution N°02 du Politburo du Parti sur “la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère” fixe un cap : d’ici 2065, la ville deviendra une métropole hautement développée, offrant une qualité de vie parmi les meilleures à l’échelle internationale.

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Photos : CTV/CVN

Le 17 mars, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a signé la Résolution N°02 du Politburo sur “la construction et le développement de la capitale Hanoï dans la nouvelle ère”. Ce texte définit les grandes orientations stratégiques à long terme et fixe les objectifs de croissance et de modernisation de la ville. Il porte l’ambition d’en faire une capitale “cultivée, civilisée, moderne et heureuse”, où l’être humain est placé au centre, considéré à la fois comme sujet, finalité et moteur du progrès. La Résolution prévoit également des missions et des solutions innovantes destinées à lever les goulets d’étranglement et à instaurer un nouveau modèle d’essor, adapté à l’ère de la transformation numérique et de l’intégration internationale approfondie.

Axes clés pour bâtir demain

La Résolution No02 réaffirme le rôle singulier de Hanoï : centre politico-administratif du pays, pôle culturel et intellectuel, réservoir de ressources et moteur de croissance nationale, tout en renforçant sa connectivité internationale.

La construction et l’essor de la capitale sont une responsabilité partagée par l’ensemble du système politique, avec les autorités et les habitants en première ligne.

La vision s’appuie sur une identité forte : une capitale qui place l’humain au cœur de ses priorités et la culture comme socle de sa stratégie socio-économique. La trajectoire se veut rapide, durable, intelligente, moderne et inclusive, en phase avec la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire et la résilience climatique, tout en garantissant défense, sécurité nationale et ordre social.

Le schéma directeur, pensé sur un horizon de cent ans, adopte un modèle urbain ouvert, multipolaire et multicentrique, structuré en plusieurs strates. Le fleuve Rouge devient un axe paysager majeur, à la fois écologique et culturel, renforçant la cohésion régionale.

Le texte prévoit également un cadre institutionnel spécifique, une décentralisation approfondie assortie de mécanismes de contrôle et de responsabilisation, ainsi qu’un système politique exemplaire, proactif et responsable, à la hauteur des ambitions de la capitale.

Objectifs jusqu’en 2065

La Résolution fixe des objectifs précis à l’horizon 2035 et 2045, tout en inscrivant sa vision dans le temps long : jusqu’au centenaire de la libération de la capitale en 2054, et au-delà, avec une projection ambitieuse vers 2065.

Photo : VNA/CVN

D’ici 2035, Hanoï ambitionne de devenir une ville verte, intelligente et moderne ; un pôle d’excellence culturelle, de plus en plus intégré à l’international, hautement compétitif et stable sur le plan sociopolitique. La capitale veut offrir un cadre paisible, sûr et attractif, où les habitants jouissent d’un haut niveau de bien-être. Elle entend également se positionner comme centre d’excellence en éducation, santé, finance, commerce, innovation, recherche et développement, avec un rôle moteur dans les dynamiques régionales et internationales.

À l’horizon 2045, la métropole vise à s’imposer comme un pôle d’innovation majeur en Asie-Pacifique, lieu de convergence des savoirs et des technologies, doté d’infrastructures modernes et d’une gouvernance urbaine avancée. Les habitants devraient bénéficier d’une qualité de vie élevée, dans une société civilisée, sûre et heureuse.

Vers le centenaire de la libération de la capitale en 2054 et à l’horizon 2065, Hanoï se donne pour cap de devenir une véritable ville d’envergure mondiale, au développement élevé et durable, figurant parmi les capitales offrant la meilleure qualité de vie et un haut degré de bien-être.

Les objectifs économiques sont tout aussi ambitieux. Entre 2026 et 2030, la hausse annuelle du PIB régional devrait dépasser 11%, pour atteindre plus de 113 milliards de dollars en 2030, avec un revenu par habitant d’au moins 12.000 dollars.

En 2035, le PIB régional devrait avoisiner 200 milliards de dollars, avec un revenu par habitant d’au moins 18.800 dollars, tandis que la contribution de l’économie numérique à la croissance atteindrait 50% et celle des industries culturelles plus de 10%.

Pour la période 2036-2045, la croissance annuelle est fixée à 11%, permettant d’atteindre environ 640 milliards de dollars en 2045, avec un revenu par habitant d’au moins 42.000, plaçant Hanoï parmi les économies les plus dynamiques de la région, tout en maintenant un indice de développement humain élevé.

Tâches et solutions majeures

De 2046 à 2065, la croissance moyenne devrait rester supérieure à 5% par an, avec un PIB régional estimé à 1.920 milliards de dollars en 2065 et un revenu par habitant d’au moins 95.000, positionnant la capitale parmi les plus performantes au monde.

La Résolution No02 identifie neuf groupes de tâches clés, dont une planification urbaine stable à long terme, le renforcement de la connectivité régionale, la réforme institutionnelle, le développement culturel et humain, l’adoption d’un nouveau modèle de croissance et l’essor des secteurs économiques stratégiques. Elle met aussi l’accent sur la mobilisation, l’exploitation et l’utilisation efficaces des ressources, le maintien de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que sur l’intégration internationale.

Photos : VNA/CVN

L’urbanisme devrait passer d’une “planification statique” traditionnelle à une approche “dynamique et ouverte”, orientée vers l’action, intégrée aux stratégies d’infrastructures, à l’usage des données numériques et aux plateformes d’analyse et de simulation des villes intelligentes. Hanoï adoptera un modèle de pôle urbain en grappes, “multiniveaux, multicouches, multipolaire et multicentrique”, connecté par des infrastructures stratégiques et un réseau de transport public à haute capacité.

La capitale prévoit notamment d’investir massivement dans le système ferroviaire urbain, avec l’objectif d’achever environ 100 km de lignes d’ici 2030.

La priorité sera également accordée aux services financiers et logistiques, aux industries de haute technologie et numériques, aux écosystèmes d’innovation centrés sur le Parc de haute technologie de Hoà Lac, et aux secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la biotechnologie. Les industries culturelles, l’économie nocturne et les secteurs créatifs devraient devenir de nouveaux moteurs de croissance.

Le texte souligne aussi l’importance de préserver le patrimoine culturel millénaire, tout en le transformant en véritable levier pour le tourisme et les industries créatives. Elle insiste parallèlement sur la mise en place de systèmes d’éducation et de santé de haute qualité et sur l’attraction de talents internationaux, afin de renforcer le rayonnement et la compétitivité de la capitale.

Les réformes institutionnelles conféreront à la ville une autonomie accrue en matière de gouvernance, de finances et d’organisation administrative, ainsi que des mécanismes pilotes de type “bac à sable” pour tester de nouvelles politiques et technologies.

Vision à 100 ans

Pour la mise en œuvre de la Résolution No02, les autorités municipales devraient collaborer avec les agences centrales à l’élaboration d’une nouvelle loi sur la capitale et des cadres juridiques associés, tandis que le gouvernement soumettra à l’Assemblée nationale le projet de loi révisé afin d’établir un cadre institutionnel stable et pérenne soutenant le développement de la capitale dans cette nouvelle ère.

Lors de sa première session du XVIIe mandat, le Conseil populaire de Hanoï a adopté, le 28 mars, une résolution sur le schéma directeur de la capitale, avec une vision à 100 ans. Ce document stratégique marque une étape décisive pour inscrire le développement de la ville dans une nouvelle ère.

Selon la proposition du Comité populaire municipal, l’aménagement couvre l’ensemble du territoire administratif de Hanoï, soit près de 3.360 km², tout en renforçant les connexions avec les provinces de la Région de la capitale, le delta du fleuve Rouge et les grands corridors économiques nationaux et internationaux.

Photos : VNA/CVN

La vision à long terme définit Hanoï comme une “ville mondiale”, à la fois mégapole culturelle, intelligente, créative et écologique, dotée d’une qualité de vie et d’un niveau de bien-être parmi les plus élevés au monde.

Cette ambition repose sur une maîtrise de la croissance démographique : la population devrait atteindre 14 à 15 millions d’habitants en 2035, 15 à 16 millions en 2045, puis 17 à 19 millions en 2065, avec un plafond fixé à 20 millions afin de garantir un développement durable.

Percées en matière d’infrastructures

Hanoï s’oriente vers le développement d’un réseau de transport public articulé autour du métro, long d’environ 1.200 km. Parallèlement, la ville applique le modèle de développement urbain orienté vers les transports publics (TOD), afin de créer des zones urbaines denses et modernes et de mobiliser les ressources foncières.

La capitale adopte également le modèle “noyau - satellites”, dans lequel elle joue le rôle central tout en étant reliée aux villes environnantes pour partager les fonctions et réduire la pression sur le centre urbain.

Plusieurs mécanismes innovants sont envisagés, tels que la création d’unités administratives et économiques spéciales dans les centres de croissance, l’établissement de zones de libre-échange et l’essor de technopoles afin de renforcer la compétitivité internationale.

La planification met l’accent sur le développement de la ville intelligente, avec l’application de l’intelligence artificielle dans la gouvernance, la promotion de l’économie numérique qui devrait contribuer à environ 50% du PIB régional d’ici 2035, ainsi que l’objectif d’atteindre la neutralité carbone, d’élargir les espaces verts et de convertir les transports publics vers des énergies propres.

Dans le domaine environnemental, la ville ambitionne de traiter en profondeur la pollution, notamment en réhabilitant des rivières telles que Tô Lich, Nhuê et Ðáy ; d’appliquer des technologies modernes de traitement des déchets ; de développer l’économie circulaire et de tendre vers l’élimination totale de l’enfouissement des déchets.

L’espace urbain sera exploité de manière multidimensionnelle, intégrant les zones souterraines, de surface et de faible altitude. La planification identifie également le fleuve Rouge comme un nouveau symbole de la capitale, avec des aménagements culturels, écologiques et créatifs de niveau international, tout en garantissant la sécurité contre les inondations.

La ville prévoit la construction d’un deuxième aéroport international, d’une capacité d’environ 50 millions de passagers par an, développé selon le modèle de “ville aéroportuaire”.

La rénovation urbaine sera menée de manière globale, incluant la réhabilitation du centre-ville, du Vieux Quartier et des anciens immeubles, tout en préservant et valorisant les patrimoines culturels et historiques.

Selon la Résolution No02, le Comité populaire de Hanoï est chargé de finaliser, d’approuver et de publier l’aménagement, tandis que les organes du Conseil populaire et du Front de la Patrie superviseront sa mise en œuvre.

L’adoption du schéma directeur est considérée comme une étape importante, établissant une base juridique et une orientation stratégique à long terme pour permettre à Hanoï de se développer rapidement et durablement, tout en renforçant sa position aux niveaux régional et international.

Nguyên Thành/CVN