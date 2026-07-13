Nécessité de renforcer la formation et de mener la course aux ressources humaines numériques

La transformation numérique, l'intelligence artificielle et l'économie numérique bouleversent profondément le marché du travail. Le secteur de l'éducation et de la formation doit donc se transformer en profondeur, en mettant l'accent sur le développement des ressources humaines numériques.

>> La transformation numérique au Vietnam prend de l’ampleur et accélère

>> Hô Chi Minh-Ville modernise son réseau de bus : gratuité, transition verte et services améliorés

>> Hô Chi Minh-Ville teste les véhicules autonomes de nouvelle génération

Photo : VNA/CVN

Suite à la fusion de la frontière administrative avec les deux anciennes provinces de Binh Duong et Bà Rịa-Vũng Tàu, Hô Chi Minh-Ville d’aujourd’hui est devenue un pôle économique, industriel, de services et logistique majeur du pays, doté d'un réseau dynamique de parcs industriels, de ports maritimes et de chaînes d'approvisionnement. Il en résulte un besoin urgent de ressources humaines hautement qualifiées, possédant des compétences technologiques modernes.

La résolution du premier congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville pour la période 2025-2030 identifie le développement des ressources humaines comme l'un des programmes clés et novateurs. Ainsi, la ville réformera en profondeur l'éducation et la formation afin de les standardiser, de les moderniser et de les intégrer à l'international. Elle favorisera également l'application des technologies numériques et de l'intelligence artificielle (IA) dans l'enseignement et développera la formation professionnelle en lien avec la transformation numérique et les exigences du marché du travail.

Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville mettra en œuvre des mécanismes spécifiques pour former, attirer et fidéliser les talents, en privilégiant des domaines tels que les ressources humaines numériques, les hautes technologies, la finance internationale, la logistique et les énergies renouvelables. L'objectif est de faire de Hô Chi Minh-Ville un pôle majeur d'éducation et de formation à l'échelle nationale, en constituant progressivement un centre de formation de ressources humaines de haute qualité pour l'ASEAN, répondant aux normes internationales.

Photo : VNA/CVN

Former des ressources humaines de haute qualité

Selon les responsables du Service de l'éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, la Résolution n°71-NQ/TW du 26 août 2025 du Politburo fixe comme objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville un centre économique, financier, scientifique et technologique majeur, d'éducation et de formation, d'innovation et d'intégration internationale en Asie du Sud-Est. Cette résolution souligne que le développement rapide et durable doit reposer sur le peuple, grâce à un système éducatif moderne et performant qui reflète l'identité vietnamienne et une vision globale. Dans cet esprit, le secteur éducatif de la localité a pour mission de former des ressources humaines de haute qualité, de bâtir une société apprenante et de former une génération de citoyens du monde dotés du courage et des capacités d'intégration nécessaires, tout en préservant leur identité nationale.

Le monde évolue quotidiennement sous l'effet de l'essor des technologies numériques, de l'intelligence artificielle, du Big Data, de l'Internet des objets (IoT), de la réalité virtuelle/augmentée (RV/RA), etc. Dans ce contexte, l'éducation doit se transformer en profondeur, passant d'une approche centrée sur le savoir à une approche axée sur la pratique, la création et l'apprentissage tout au long de la vie. Hô Chi Minh-Ville a fait de la réforme fondamentale et globale de l'éducation et de la formation un impératif stratégique pour la période 2025-2030, avec pour objectif de construire un système éducatif ouvert, flexible, moderne et intégré à l'échelle internationale, garantissant à chaque élève la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Elle concentre également ses efforts sur la mise en œuvre de piliers essentiels pour réaliser une avancée significative. Le développement de l'anglais, langue du savoir et de l'intégration, est une priorité absolue. La ville s'engage à rehausser les normes de maîtrise des langues étrangères conformément aux référentiels internationaux de compétences, à développer les programmes bilingues et à collaborer avec des établissements d'enseignement de renom. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville considère la transformation numérique comme le fondement de l'éducation moderne.

La ville a mis en place un écosystème d'éducation numérique comprenant des dossiers scolaires électroniques, des profils de compétences des élèves, un système de gestion de l'apprentissage (LMS) et une base de données sectorielle exhaustive. Elle a également déployé le modèle d'"école intelligente" dans de nombreux établissements scolaires. Hô Chi Minh-Ville encourage par ailleurs la création d'un Centre d'éducation en intelligence artificielle afin d'appliquer l'IA à l'enseignement, à la gestion et à l'apprentissage personnalisé.

L'alliance de la transformation numérique, de l'IA et des méthodes pédagogiques innovantes rapproche l'éducation de Hô Chi Minh-Ville du modèle de l'"Éducation 4.0", plaçant l'apprenant au centre et favorisant l'apprentissage à tout moment et en tout lieu.

Ainsi, le secteur de l'éducation à Hô Chi Minh-Ville investit dans le développement humain dès le plus jeune âge. Au niveau primaire, la ville met en œuvre des modèles tels que "Écoles du bonheur", "Écoles numériques" et "Éducation émotionnelle et aux valeurs", tout en étant pionnière au niveau national en matière d'éducation inclusive.

Au niveau secondaire, l'accent est mis sur la formation de citoyens numériques par le biais des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage par projets. Au niveau du lycée, de nombreux établissements proposent des programmes internationaux, favorisant un apprentissage personnalisé, l'esprit d'entreprise et l'innovation. Parallèlement, les universités et les grandes écoles supérieures s'orientent vers un rôle de pôles de recherche, d'innovation et de formation de ressources humaines hautement qualifiées, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de faire de Hô Chi Minh-Ville une "Ville apprenante – Ville du savoir".

Photo : VNA/CVN

Nécessité de maîtriser les nouvelles technologies

Trân Anh Tuân, vice-président de l'Association de l'enseignement professionnel de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le développement rapide de l'IA aura un impact sur le marché du travail. À l'ère du numérique, les apprenants doivent se doter proactivement de compétences professionnelles, numériques et linguistiques, ainsi que d'une capacité d'adaptation, afin de répondre aux exigences du marché. Outre les connaissances spécialisées, la maîtrise des nouvelles technologies contribuera à améliorer la productivité et la compétitivité du travail.

Selon lui, chacun doit apprendre en continu, actualiser régulièrement ses connaissances, perfectionner ses compétences en résolution de problèmes, en communication et en pensée créative, et développer sa capacité d'adaptation au changement afin de devenir un citoyen numérique, prêt à affronter les fluctuations économiques et à contribuer au développement du pays.

Pham Thai Son, directeur du Centre des admissions et de la communication de l'Université de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (HUIT), a constaté une pénurie importante de ressources humaines hautement qualifiées possédant des compétences approfondies en technologies et en numérique, notamment dans le secteur des technologies de l'information. Bien que le nombre d'étudiants en technologies de l'information et dans les domaines connexes augmente rapidement, la proportion de personnel répondant aux besoins des entreprises reste encore faible. Les programmes de formation de nombreuses universités n'ont pas suivi le rythme de l'évolution rapide des technologies. La réponse aux besoins du marché du travail et des entreprises est un enjeu crucial qui doit être pris en compte pour améliorer la qualité de la formation et satisfaire aux exigences de développement de l'économie numérique dans les années à venir.

Tân Dat/CVN