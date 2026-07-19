Dà Nang accélère sa transformation pour devenir un pôle d'innovation régional

Dà Nang ambitionne de devenir un pôle régional d'innovation dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les centres de données et l'économie numérique, tout en préservant sa qualité de vie et ses valeurs culturelles afin d'attirer durablement les investisseurs stratégiques et les talents.

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Photo : VNA/CVN

La ville de Dà Nang dispose de nombreuses opportunités dans cette nouvelle phase de développement du pays. L'élargissement de son espace après la fusion administrative lui offre notamment de nouvelles marges de manœuvre en termes de foncier, de population et de ressources, créant les conditions d'une restructuration de son modèle de développement à plus grande échelle, fondée sur une vision renouvelée.

Pour concrétiser cette ambition, la ville intensifie ses efforts pour attirer les investissements et mobiliser efficacement les ressources de la société au service de nouveaux modèles de développement.

Renforcer les capacités institutionnelles

Photo : VNA/CVN

​Selon le Dr. Eduard Muller, ancien ministre autrichien des Finances, le Vietnam figure parmi les économies les plus dynamiques d'Asie. Dà Nang s'engage dans une profonde transformation avec des projets ambitieux, tels qu'un Centre financier international, une zone de libre-échange, le développement de la finance verte, des actifs numériques, de l'intelligence artificielle (IA) et d'infrastructures modernes. La qualité des politiques publiques et des capacités institutionnelles sera déterminante pour la réussite de ce nouveau modèle de développement.

La capacité institutionnelle repose sur l'aptitude à prendre des décisions, à les mettre en œuvre, à les évaluer, à en tirer des enseignements et à les ajuster. L'administration doit s'appuyer sur des procédures efficaces, rapides et soutenues par les technologies de pointe. Les autorités sont également appelées à renforcer leur coopération avec le secteur privé.

S'agissant du mécanisme de sandbox réglementaire, il convient de définir des critères clairs et transparents afin de protéger les investisseurs, de mettre en place des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de garantir la sécurité des données. L'expérience européenne montre qu'il convient de distinguer les politiques d'innovation financière selon les différents types de sandbox : les sandboxes d'innovation, les sandboxes réglementaires et les sandboxes thématiques. Un sandbox n'est pas une "zone de non-droit", mais un environnement d'apprentissage structuré, limité dans le temps et soumis à une supervision rigoureuse.

Le docteur Urs Lustenberger, président de SwissCham Asia, estime que le Vietnam possède une bonne capacité institutionnelle pour atteindre ces objectifs. Cependant, le pays doit éviter la concurrence interne entre les provinces, où chaque localité souhaite développer simultanément des aéroports, des ports maritimes, des centres financiers ou des zones de haute technologie, ce qui disperse les investissements.

Pour attirer les financements internationaux, les autorités doivent garantir des conditions de concurrence équitables et transparentes entre les entreprises publiques et privées. Dà Nang doit également mettre en place des incubateurs afin d'accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création de start-up financières sur son territoire, a-t-il ajouté.

Miser sur les ressources humaines et les technologies

Selon le directeur général de Marvell Technology Vietnam, Lê Quang Dam, le capital humain constitue un atout majeur pour toute entreprise. Le Vietnam dispose d'importantes opportunités dans l'industrie des semi-conducteurs grâce à un marché en forte croissance, à des coûts compétitifs et à une main-d'œuvre jeune, qualifiée et ambitieuse.

Marvell Technology Vietnam emploie actuellement 75 ingénieurs vietnamiens et prévoit de porter cet effectif à 100 l'année prochaine. L'entreprise collabore étroitement avec les universités afin de former des ingénieurs hautement qualifiés.

Selon lui, Dà Nang devrait renforcer les formations aux usages de l'intelligence artificielle, aux compétences transversales et au travail en équipe afin d'améliorer la productivité.

Le Professeur Paul Romer, lauréat du prix Nobel d'économie 2018, rappelle que les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en place de modèles de développement économique plus performants et plus bénéfiques pour la population, susceptibles de servir de référence à l'échelle internationale. Le développement de villes modernes et l'amélioration de l'offre de logements constituent des leviers majeurs de la croissance économique. S'agissant de Dà Nang, il est essentiel de permettre à chaque habitant d'y trouver un emploi et un logement, grâce au développement des infrastructures et à l'extension de l'espace urbain.

Les autorités doivent encourager l'IA, et les universités intensifier la recherche pour diffuser cette technologie. Dans une économie fondée sur la connaissance, un accès équitable au savoir et aux technologies constitue un levier essentiel de développement et un moyen d'éviter les situations de monopole.

Ouvrir la voie à de nouveaux modèles de développement

Photo : VNA/CVN

Selon le président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Hung, Dà Nang possède des avantages majeures tels que sa position de porte d'entrée maritime du couloir économique Est-Ouest, son réseau portuaire et aéroportuaire, ses politiques spécifiques et ses bases de gouvernement numérique.

Dà Nang est aujourd'hui l'une des villes pionnières du Vietnam dans l'expérimentation de nouveaux cadres institutionnels et de nouveaux modèles de développement. L'autorisation d'y implanter un Centre financier international et une zone de libre-échange permettra de tester ces nouveaux dispositifs dans des conditions réelles.

Dans les années à venir, Dà Nang concentrera ses efforts sur l'attraction de ressources de haute qualité et accordera la priorité aux projets favorisant l'innovation, le transfert de technologies et la formation des talents. La ville ambitionne de devenir un pôle régional d'innovation dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les centres de données et l'économie numérique, tout en préservant sa qualité de vie et ses valeurs culturelles afin d'attirer durablement les investisseurs stratégiques et les talents.

VNA/CVN