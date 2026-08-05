Hanoï mise sur l'IA pour doper sa croissance

Face aux limites des moteurs de croissance traditionnels, Hanoï mise sur l'intelligence artificielle, le commerce électronique et l'économie numérique pour accélérer sa croissance. Les autorités et les experts appellent à une transformation numérique au service de la compétitivité des entreprises.

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Confrontée au ralentissement progressif des moteurs traditionnels de croissance, Hanoï fait de l'intelligence artificielle (IA), du commerce électronique et de l'économie numérique les principaux leviers pour atteindre son objectif d'une croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) à deux chiffres. Ce message a été au cœur du Forum économique de la capitale 2026, placé sous le thème : "Les petites et moyennes entreprises de Hanoï accélèrent une croissance à deux chiffres grâce à l'IA et au commerce électronique".

Photo : VNA/CVN

Selon Cù Ngọc Trang, directeur du Service municipal des sciences et des technologies, le GRDP de Hanoï a progressé de 8,22% au premier semestre 2026, soit son rythme le plus élevé depuis plusieurs années. Pour atteindre l'objectif annuel fixé, la capitale devra toutefois enregistrer une accélération significative au cours du second semestre, en s'appuyant davantage sur la science, les technologies et l'innovation.

Dans cette stratégie, les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent près de 98% des entreprises de la capitale, sont appelées à jouer un rôle central. Hanoï ambitionne également de porter la contribution de l'économie numérique à 22% du GRDP, contre environ 16,7% actuellement, afin de renforcer la compétitivité et la résilience de son économie.

Pour Mạc Quôc Anh, vice-président et secrétaire général de l'Association des petites et moyennes entreprises de Hanoï (HANOISME), l'IA et la transformation numérique ne deviendront de véritables moteurs de croissance que si les entreprises bénéficient d'un accès effectif aux politiques publiques, adoptent les technologies adaptées, mobilisent les ressources nécessaires et élargissent leurs marchés. Selon lui, la technologie ne constitue pas une finalité en soi ; elle doit avant tout améliorer la productivité, réduire les coûts et accroître la compétitivité des entreprises.

Il estime également que les entreprises doivent passer d'une logique consistant à attendre les politiques de soutien à une démarche plus proactive, leur permettant d'en tirer pleinement parti. Les initiatives en faveur de la transformation numérique doivent, selon lui, se traduire concrètement par une augmentation des commandes, un meilleur accès aux marchés et une amélioration des performances économiques.

Créer un écosystème favorable à l'IA

Photo : VNA/CVN

De son côté, Ngô Minh Anh, directrice de MCG Management Consulting, observe que de nombreuses entreprises se limitent encore à l'utilisation d'outils d'IA grand public sans exploiter pleinement le potentiel de cette technologie. Elle souligne que l'IA ne génère pas automatiquement des gains de productivité. Ceux-ci ne peuvent être obtenus qu'à travers la normalisation des données, la refonte des processus de travail, le renforcement des compétences des ressources humaines et une collaboration efficace entre l'humain et l'intelligence artificielle.

"L'IA ne remplace pas simplement l'être humain ; elle transforme la manière d'organiser le travail. Les entreprises les plus performantes seront celles qui sauront associer efficacement les capacités humaines à la puissance de l'intelligence artificielle", a-t-elle affirmé.

Afin d'accompagner cette transition, Hanoï poursuit le renforcement de son cadre politique en faveur de l'économie numérique et du commerce électronique. La ville met en œuvre plusieurs programmes, notamment le développement de la Vitrine numérique de Hanoï sur les plateformes de commerce électronique, une campagne de transformation numérique de 100 jours, des projets pilotes de consommation numérique, ainsi que l'interconnexion des données logistiques au service des exportations. Parallèlement, elle développe des mécanismes de soutien à la recherche, à l'innovation, à la commercialisation des technologies et à l'expérimentation de nouveaux modèles dans le cadre du mécanisme de sandbox.

Les experts estiment que la combinaison d'un environnement réglementaire favorable, d'infrastructures numériques performantes, de ressources humaines qualifiées et d'un écosystème d'innovation dynamique permettra aux entreprises d'accélérer leur transformation numérique et d'investir davantage dans l'IA. Au-delà de l'objectif de croissance à deux chiffres, cette stratégie vise à renforcer durablement la compétitivité de Hanoï et à consolider son intégration dans l'économie numérique mondiale.

Ngoc Hiên - Hoàng Lan/CVN