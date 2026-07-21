Le Vietnam fait des données un levier stratégique

La nouvelle Stratégie nationale des données trace une feuille de route jusqu'en 2045 afin de faire du Vietnam un acteur majeur de l'économie des données et de l'intelligence artificielle (IA) en Asie.

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Photo : VNA/CVN

Le gouvernement a approuvé la Stratégie nationale des données pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2045. Celle-ci vise à doter le Vietnam d'un écosystème national de données unifié, moderne, sécurisé, fiable, interconnecté et partagé. Elle prévoit également le développement coordonné des bases de données nationales et sectorielles, des entrepôts de données, des plateformes de données et d'une infrastructure informatique commune reposant sur une architecture unifiée.

Cap sur le Top 30 mondial

À l'horizon 2045, la stratégie prévoit que 100% des activités de direction, de gouvernance et d'administration des organes du Parti et de l'État soient appuyées par les données. Elle fixe également l'objectif que 90% au moins des décisions stratégiques et des politiques publiques soient élaborées, évaluées et anticipées grâce à l'analyse des données et à l'intelligence artificielle.

Tous les services publics éligibles devront être entièrement accessibles en ligne. Parmi les services essentiels, au moins 90% seront fournis de manière proactive, automatisée ou personnalisée grâce à l'exploitation des données, avec un taux de satisfaction des citoyens et des entreprises supérieur à 99%.

Le Vietnam ambitionne de maîtriser au moins 80% des plateformes, technologies et produits stratégiques nécessaires à la gouvernance, au stockage, au traitement, à l'analyse et à la protection des données. Le pays entend également renforcer son autonomie dans les domaines du cloud computing, des infrastructures de calcul haute performance, des modèles d'IA et de la cybersécurité.

L'objectif est aussi de hisser le Vietnam dans le Top 30 mondial en matière de gouvernance et d'exploitation des données, ainsi que de développement de l'intelligence artificielle. Le pays aspire en outre à devenir un pôle régional majeur pour le stockage, le traitement, l'interconnexion, le partage et le transit transfrontalier des données.

Former les talents de demain

Photo : VNA/CVN

La stratégie fixe également plusieurs objectifs à atteindre d'ici à 2030. En matière de ressources humaines, elle prévoit la formation d'au moins 50.000 cadres et fonctionnaires aux compétences liées à la gouvernance, à l'analyse et à l'exploitation des données, conformément au Cadre national de formation en gouvernance des données.

Parallèlement, environ 300.000 salariés bénéficieront d'une formation aux compétences en données, à l'analyse de données et aux applications de l'intelligence artificielle. Le Vietnam prévoit également de constituer un vivier d'au moins 5.000 experts dans les administrations, les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche.

Le gouvernement ambitionne par ailleurs de porter à plus de 50 le nombre d'établissements d'enseignement supérieur proposant des formations en science des données, gouvernance des données, intelligence artificielle, calcul haute performance et cybersécurité.

En matière de sécurité et de souveraineté numériques, la stratégie prévoit que 100% des systèmes d'information et des bases de données des ministères, des administrations centrales et des collectivités locales soient classifiés, reliés à des systèmes de supervision et d'alerte, et protégés par des dispositifs complets de cybersécurité, conformément à la réglementation. Ils devront également être connectés à un système centralisé de surveillance, d'alerte et de réponse aux incidents.

Enfin, le gouvernement prévoit la mise en place d'un mécanisme de contrôle couvrant l'ensemble du cycle de vie des données pour toutes les bases de données nationales et les systèmes critiques. Chaque opération de traitement devra être traçable, tandis que les citoyens et les organisations disposeront d'outils en ligne leur permettant de suivre l'utilisation de leurs propres données.

Quê Anh/CVN