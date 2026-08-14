Le Vietnam valorise ses produits agricoles au Food Expo PRO 2026 de Hong Kong

Le HKTDC Food Expo PRO 2026 a officiellement ouvert ses portes le 13 août au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong (HKCEC). L’événement se poursuit jusqu’au 17 août, réunissant plus de 1.850 exposants issus de plus de 30 pays et territoires et devrait accueillir plus de 500.000 visiteurs.

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Photo : VNA/CVN

Le consulat général et le bureau commercial du Vietnam à Hong Kong (Chine) ont coordonné, avec plusieurs entreprises, la mise en place d’un pavillon commun présentant divers produits emblématiques du pays. Les visiteurs peuvent notamment y découvrir du café, des nids de salangane et produits dérivés, des fruits séchés, du riz ainsi que divers produits transformés à base de riz.

L’un des temps forts de cette édition est la mise à l’honneur du café vietnamien lors d’un forum consacré à l’ASEAN, organisé dans l’Espace Café par le Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC). Invitée par le HKTDC, la consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), Lê Duc Hanh, y a prononcé une intervention principale et a pris part à plusieurs démonstrations de torréfaction et de dégustation destinées à promouvoir la qualité et les capacités de production du café du Vietnam auprès des importateurs et partenaires internationaux.

Selon la diplomate, après près de 200 ans de développement, notamment depuis le lancement de la politique de Renouveau (Dôi moi) en 1986, le café vietnamien est aujourd’hui exporté vers plus de 100 pays et territoires et assure des moyens de subsistance et des emplois à environ 2,6 millions de personnes. Le Vietnam demeure le deuxième exportateur mondial de café, avec environ 19 à 21% des parts du marché mondial, et le premier producteur mondial de robusta.

Selon les dernières données commerciales, les exportations vietnamiennes de café ont atteint 8,92 milliards de dollars en 2025. Le Vietnam est également devenu cette même année le deuxième fournisseur de café du marché chinois. Parallèlement au robusta, le pays développe activement des zones de culture d’arabica de haute qualité à Diên Biên, Son La et Lâm Dông. Une nouvelle génération de producteurs mise également sur le segment haut de gamme du "Fine Robusta", à travers des méthodes de transformation modernes, ainsi que l’application de certifications internationales comme 4C, Rainforest Alliance et Fairtrade.

Photo : VNA/CVN

Au-delà de la valeur économique, Lê Duc Hanh a également mis en avant la culture vietnamienne du café. Avec plus de 500.000 cafés répartis à travers le pays, le café constitue un véritable rituel social au Vietnam, comme le souligne le Guide Michelin. Parmi les spécialités présentées figurent le café au lait glacé, ainsi que des créations comme le café salé, le café aux œufs ou encore le café à la noix de coco.

Plusieurs grandes entreprises vietnamiennes du secteur ont profité de l’événement pour promouvoir leurs produits et rechercher de nouveaux partenaires. Dào Van Hiên, directeur commercial de la société Huca Food, basée dans la province de Khanh Hoà, a indiqué que son entreprise participait pour la première fois au salon afin de présenter notamment son café instantané Chon et son café à la crème salée. Bien que ses produits soient déjà présents dans 16 pays et grands marchés à travers le monde, Hong Kong (Chine) demeure, selon lui, un marché à fort potentiel, offrant des opportunités pour développer la marque de l’entreprise et, plus largement, les produits agricoles vietnamiens.

De son côté, Ly Thanh Hai, directeur du développement commercial pour l’ensemble du marché chinois du groupe Trung Nguyên Legend, s’est félicité du soutien du consulat général et du bureau commercial du Vietnam à Hong Kong (Chine). Il a exprimé le souhait de rapprocher les gammes de café énergétique de Trung Nguyên des consommateurs locaux et de trouver des partenaires appropriés en vue d’ouvrir des espaces café à Hong Kong, contribuant ainsi à mieux faire connaître la culture du café vietnamien.

VNA/CVN