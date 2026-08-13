Centre financier international : 20 milliards de dollars engagés pour l’économie

Hô Chi Minh-Ville se trouve à la croisée des chemins pour renforcer son rôle sur la carte financière régionale. En un peu plus de six mois d’activité, le Centre financier international au Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) a attiré environ 20 milliards d’USD de capitaux engagés. Toutefois, dans la compétition pour attirer les flux de capitaux internationaux, l’ampleur des engagements n’est pas le seul critère. La qualité des capitaux, la capacité de l’économie à les absorber et leur effet d’entraînement constituent les véritables indicateurs de l’efficacité du Centre.

>> La finance verte essentielle pour débloquer la transition bas carbone du Vietnam

>> Le commerce extérieur progresse de 28,1% sur les sept premiers mois de 2026

>> La Banque d’État du Vietnam demande aux banques de réduire les taux des prêts

Ces informations ont été communiquées lors de la Conférence 2026 de promotion des investissements au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, placée sous le thème "Créer une porte d’entrée reliant le Vietnam aux flux de capitaux mondiaux". L’événement a été organisé le 11 août par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en coordination avec le VIFC-HCMC et ses partenaires.

Le VIFC-HCMC est officiellement entré en activité le 11 février 2026, sur une superficie d’environ 898 ha dans les zones centrales de Hô Chi Minh-Ville et de Thu Thiêm, sur la base des mécanismes et politiques spécifiques définis par la Résolution n° 222/2025/QH15 de l’Assemblée nationale et les décrets d’application du gouvernement.

Après six mois d’activité, le montant total des capitaux engagés par les investisseurs et partenaires vietnamiens et étrangers a atteint environ 20 milliards d’USD. Plusieurs nouveaux segments financiers, notamment la finance aéronautique et la finance maritime, commencent progressivement à se mettre en place.

Selon le GFCI 39 de 2026, Hô Chi Minh-Ville a progressé de 11 places, pour se classer au 84e rang sur 120 centres financiers mondiaux et au troisième rang en Asie du Sud-Est. Ces résultats constituent des signaux positifs quant à l’attractivité initiale du modèle de centre financier international au Vietnam.

Toutefois, pour un centre financier, les capitaux engagés ne constituent qu’un premier indicateur. La véritable valeur réside dans la capacité à transformer les ressources potentielles en activités économiques concrètes : mise en activité des institutions financières, développement de produits financiers, réalisation de transactions et injection effective de capitaux dans l’économie.

Selon le Professeur associé-Docteur Nguyên Huu Huân, vice-président de l’organe exécutif du VIFC-HCMC, le Vietnam entre dans un nouveau cycle de développement, marqué par d’importants besoins en capitaux à long terme pour les infrastructures, l’urbanisation, l’énergie, la transition verte et la transformation numérique. Au premier semestre 2026, le PIB vietnamien a progressé de 8,18%, tandis que le GRDP de Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 8,55%.

Dans ce contexte, le défi pour le VIFC-HCMC consiste à faciliter l’afflux de capitaux internationaux vers le Vietnam, à des coûts plus compétitifs, avec une gamme plus diversifiée de produits financiers et dans un environnement institutionnel suffisamment fiable pour permettre aux investisseurs de déployer leurs activités en toute confiance.

"Nous ne nous fixons pas pour objectif de construire un deuxième Singapour ou un deuxième Hong Kong. Le VIFC-HCMC doit trouver sa propre position au sein du réseau financier régional", a déclaré Nguyên Huu Huân.

Selon le représentant du VIFC-HCMC, les atouts du Vietnam résident dans la taille de son économie, qui compte plus de 100 millions d’habitants, dans son rythme de croissance élevé, dans l’ampleur de ses besoins d’investissement et dans son intégration de plus en plus profonde aux chaînes de valeur mondiales. Ces fondamentaux constituent une base solide pour permettre au VIFC-HCMC de jouer le rôle de porte d’entrée financière reliant les capitaux internationaux aux besoins de développement du Vietnam.

Si la première phase a été consacrée à la mise en place du cadre institutionnel, l’année 2026 est considérée comme une période de transition vers la création active du marché. Un centre financier ne peut pleinement jouer son rôle que lorsque les institutions y exercent des activités réelles, que les capitaux sont mobilisés, que les produits sont négociés et que les transactions transfrontalières sont effectivement réalisées.

Dans cette perspective, le VIFC-HCMC concentre ses efforts sur plusieurs domaines, notamment la gestion de fonds et d’actifs, les marchés de capitaux et les obligations internationales, la finance verte, les fintech et les dispositifs «sandbox», les actifs numériques, la finance aéronautique, la finance maritime, ainsi que les activités bancaires et les paiements internationaux.

La qualité des capitaux, véritable indicateur de l’attractivité

Parallèlement au développement des produits financiers, le VIFC-HCMC considère la confiance dans le cadre institutionnel comme un facteur déterminant pour attirer et fidéliser les institutions financières internationales.

"Le VIFC-HCMC est prêt à accompagner les investisseurs, de l’idée à la transaction, de l’engagement à la mise en œuvre", a souligné Nguyên Huu Huân.

L’objectif ne se limite donc pas à construire un centre financier international au Vietnam. Il s’agit de mettre en place un centre capable de se connecter à la région et au monde, tout en permettant une allocation plus efficace des capitaux internationaux vers l’économie vietnamienne.

Pour Hô Chi Minh-Ville, cette exigence apparaît d’autant plus clairement que la ville entre dans une nouvelle phase de développement, dans laquelle la croissance ne se mesure plus uniquement à son rythme, mais également à sa qualité. L’innovation, les technologies, les services à forte valeur ajoutée et la finance moderne deviennent ainsi des moteurs essentiels de la croissance.

Cette évolution exige de la ville qu’elle renforce sa capacité à mobiliser et à allouer d’importants volumes de capitaux à long terme aux secteurs susceptibles de générer de forts effets d’entraînement.

Selon Phạm Quang Nhật, directeur de l’ITPC, l’attractivité de Hô Chi Minh-Ville auprès des investisseurs internationaux se reflète notamment dans les flux d’IDE. En juillet 2026, le montant total des IDE enregistrés dans la ville dépassait 9,8 milliards d’USD, soit une hausse de 144,5% sur un an. Ce montant comprenait 1.119 opérations d’apport de capitaux, d’achat d’actions et d’achat de parts de capital, pour un montant total enregistré de près de 2,74 milliards d’USD.

Cependant, selon Phạm Quang Nhật, attirer davantage de capitaux ne constitue que la condition nécessaire. Plus important encore est de veiller à la qualité des capitaux, à la capacité de l’économie à les absorber et à leur effet d’entraînement sur les capacités de production, les technologies, les ressources humaines ainsi que la compétitivité des entreprises nationales.

Dans cette optique, la promotion des investissements dans le secteur financier doit évoluer : elle ne doit plus se limiter à présenter des opportunités, mais doit permettre aux investisseurs de passer de l’"intérêt" à la "prise de décision". Ce processus doit être soutenu par des mises en relation directes entre investisseurs, institutions financières, entreprises et projets ayant des besoins de financement.

C’est également l’un des défis auxquels sera confronté le VIFC-HCMC dans la prochaine phase : passer de l’attraction de l’attention et de l’enregistrement des engagements d’investissement à la création de produits, à la réalisation de transactions et à la mobilisation effective de capitaux.

Du centre financier à un nouvel écosystème économique

L’impact du VIFC-HCMC ne devrait pas se limiter au seul secteur financier. Avec l’accroissement de la présence des institutions financières et des entreprises internationales, la demande de nombreux services connexes devrait également augmenter, notamment dans les domaines des bureaux, du droit, de l’audit, du conseil, de la fintech, de la gestion d’actifs et des données.

Selon Lê Trọng Hiếu, directeur senior du département Conseil en location de bureaux de CBRE Vietnam, la création du VIFC-HCMC pourrait contribuer à rehausser la position du marché des bureaux de Hô Chi Minh-Ville sur la carte régionale.

Au cours des 5 à 10 prochaines années, le VIFC-HCMC devrait attirer davantage d’institutions financières, d’entreprises internationales et de capitaux de haute qualité, stimulant ainsi la demande pour des bureaux de catégorie A répondant aux standards internationaux.

Il s’agit de l’un des effets les plus visibles du processus de formation du centre financier. Toutefois, l’impact le plus important réside dans la capacité à créer un écosystème fortement intégré de services financiers et de services aux entreprises à dimension internationale.

La présence d’institutions financières internationales pourrait entraîner une hausse de la demande dans les domaines du droit, de l’audit, du conseil, de la fintech, de la gestion d’actifs et des données. Ces secteurs sont directement liés au fonctionnement d’un centre financier international et sont également susceptibles de générer une valeur ajoutée supplémentaire pour l’économie urbaine.

Ainsi, l’efficacité du VIFC-HCMC au cours des prochaines années devra être évaluée sur la base de l’activité réelle du marché, plutôt qu’à partir du seul volume des capitaux engagés.

Les quelque 20 milliards de dollars de capitaux engagés ne constituent donc qu’un point de départ. Le défi à venir consiste à transformer les ressources potentielles en flux de capitaux réels, les politiques publiques en transactions concrètes et la présence des institutions financières internationales en moteur de croissance pour l’économie.

Si cette transition est réussie, le VIFC-HCMC pourra progressivement jouer son rôle de porte d’entrée reliant les flux de capitaux mondiaux au Vietnam, tout en ouvrant davantage de possibilités aux entreprises nationales pour accéder aux marchés internationaux de capitaux et renforcer leur compétitivité au sein des chaînes de valeur mondiales.

Texte et photos : Quang Châu/CVN