Premier trimestre 2026

Le marché immobilier de Hanoï connaît une forte hausse hors du centre-ville

Le dernier rapport de Savills Vietnam montre que le marché immobilier de la capitale Hanoï, au premier trimestre 2026, traverse une phase de profonde transformation. Les infrastructures de connexion jouent le rôle de "colonne vertébrale", favorisant une tendance marquée à la décentralisation, qui s’exprime de manière significative dans tous les segments, du logement aux bureaux en passant par le commerce de détail.

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Photo : Hoàng Phuong/CVN

Le marché de l’immobilier commercial à Hanoï connaît actuellement un vaste mouvement de déplacement, les zones périphériques affirmant de plus en plus leur rôle stratégique.

Dans le segment du commerce de détail, tandis que le centre-ville continue de maintenir les loyers les plus élevés mais se heurte à une pénurie de foncier, les zones périphériques connaissent une forte montée en puissance.

L’offre totale de surfaces commerciales dans toute la ville atteint 1,7 million de mètre carré, avec un taux de remplissage impressionnant de 89%, stimulé par des stratégies de repositionnement des espaces visant à améliorer l’expérience des consommateurs. De même, le marché des bureaux enregistre une tendance claire à la décentralisation, les projets de haute qualité se déplaçant progressivement vers les quartiers de Ba Dình et Câu Giây afin de tirer parti d’une connectivité routière flexible.

L’ouest de la capitale en plein essor

Actuellement, les zones intra-muros et l’ouest de Hanoï représentent plus de 80% de l’offre totale de bureaux, reflétant la demande croissante des entreprises pour des espaces de travail modernisés et une optimisation des coûts dans le nouveau contexte économique.

Un point marquant du premier trimestre est la reprise impressionnante du secteur touristique et la stabilité des flux d’investissement direct étranger (IDE), qui offrent une base solide au segment de l’hébergement. Hanoï a accueilli 8,8 millions de visiteurs, soit une croissance de plus de 20% par rapport à la même période de l’an dernier, entraînant un taux d’occupation des hôtels supérieur à 70%.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, avec un volume d’investissements étrangers enregistrés atteignant 479 millions de dollars rien que pour le premier trimestre, le segment des appartements avec services bénéficie directement de la demande de séjour longue durée des experts internationaux.

En raison de l’offre limitée de logements de haute qualité dans les provinces industrielles voisines, les projets de catégorie A gérés par des opérateurs internationaux à Hanoï deviennent la priorité des équipes de direction étrangères, notamment dans les zones en plein essor comme l’ouest de la capitale.

Le marché du logement

Pour le segment résidentiel, le marché manifeste une certaine prudence et une psychologie différenciée, sous l’effet des facteurs macroéconomiques et de la pression des taux d’intérêt. Bien que le nombre d’appartements vendus ait légèrement reculé et que les transactions de villas se soient ralenties après les congés du Têt, les prix de vente primaire demeurent élevés, atteignant en moyenne 100 millions de dôngs par mètre carré.

Il est à noter que les nouveaux projets situés au-delà de la périphérique 3 enregistrent toujours un taux d’absorption remarquable, preuve que les acheteurs acceptent progressivement de s’éloigner du centre pour rechercher un cadre de vie de meilleure qualité à des prix plus abordables.

Cette tendance devrait continuer à s’accélérer avec l’achèvement progressif des axes urbains au nord, à l’est et à l’ouest, combiné à l’implication croissante des villes satellites telles que Hung Yên et Bac Ninh, qui contribuent à réduire la pression du logement dans le cœur de la capitale.

Hoàng Phuong/CVN