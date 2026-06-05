Le logement locatif va devenir un segment stratégique du marché immobilier

Le gouvernement entend faire du logement locatif un pilier stratégique de son marché du logement, passant d’une approche axée sur l’accession à la propriété à un modèle centré sur l’accès au logement et son utilisation, a indiqué le ministre de la Construction, Trân Hông Minh.

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S’exprimant lors du XIVe Congrès des syndicats du Vietnam pour le mandat 2026-2031, il a déclaré que le développement futur du logement se concentrerait sur le logement commercial, le logement social et, en particulier, le logement locatif, afin de répondre aux besoins de millions de travailleurs.

Il a souligné que le secrétaire général du Parti et président vietnamien Tô Lâm, ainsi que le gouvernement et le Premier ministre, ont donné des directives fermes pour accélérer le développement du logement social, du logement pour les travailleurs et du logement locatif, témoignant ainsi de la demande croissante de la population active.

Le ministre Trân Hông Minh a déclaré que le cadre politique de soutien au logement social et le logement des travailleurs est devenu relativement complet. Les promoteurs bénéficient d’incitations telles que des exonérations de frais d’utilisation des sols, des réductions d’impôts, un soutien aux infrastructures et l’accès à des prêts à taux préférentiels.

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De ce fait, 781 projets de logements sociaux sont actuellement en cours de développement à travers le pays, représentant plus de 720.000 appartements, soit 72% de l’objectif fixé par le programme de construction d’un million de logements sociaux. Parmi ceux-ci, 231 projets sont achevés, soit plus de 180.800 logements.

Pour la seule année 2025, plus de 103.700 logements sociaux ont été achevés, dépassant ainsi l’objectif fixé de 3,5%, tandis que 20 collectivités locales ont atteint ou dépassé leurs objectifs annuels.

Malgré les progrès réalisés, le responsable a reconnu la persistance de déséquilibres sur le marché, notamment une offre excédentaire de logements haut de gamme et une pénurie de logements abordables. Le marché reste par ailleurs fortement axé sur la vente, tandis que l’offre locative à long terme est limitée.

Dans les grandes villes, les prix de l’immobilier ont augmenté beaucoup plus rapidement que les revenus, rendant l’accession à la propriété de plus en plus difficile, tandis que les mesures incitatives existantes se sont avérées insuffisantes pour attirer des investissements privés importants dans le logement locatif.

Selon le ministre de la Construction, un changement de politique majeur consiste à passer d’un modèle de logement principalement commercial à un développement parallèle des logements commerciaux, sociaux et locatifs. Ces derniers devraient être destinés aux travailleurs, aux ouvriers, aux fonctionnaires et aux membres des forces armées.

Le développement du logement continuera de suivre les principes du marché, tout en étant encadré par les politiques, la planification, les mécanismes de crédit et les outils financiers de l’État.

Les projets futurs seront étroitement liés à la planification urbaine, aux plans d’aménagement du territoire, aux zones industrielles et aux systèmes de transport public, la priorité étant accordée aux zones dotées d’infrastructures intégrées, aux principaux axes économiques et au développement urbain axé sur les transports en commun.

Le gouvernement prévoit également de diversifier ses sources de financement, en utilisant les ressources publiques pour orienter le marché et mobiliser une plus grande participation du secteur privé.

Parallèlement aux logements destinés à la vente, les autorités privilégieront le logement locatif, notamment les projets d’appartements dans les grandes villes, les parcs industriels, les zones économiques et les principaux axes de croissance.

Pour soutenir ces objectifs, le ministère de la Construction se coordonne avec les ministères et les collectivités locales afin d’examiner la mise en œuvre de la directive n°34 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le développement du logement social et de préparer des amendements à la Loi sur le logement, à la Loi sur le commerce immobilier et aux réglementations connexes, en vue de leur soumission à l’Assemblée nationale en octobre prochain.

Concernant le logement locatif, les autorités locales ont été invitées à évaluer la demande, à élaborer des plans d’investissement et à allouer des ressources aux différents groupes cibles. Elles ont également reçu pour instruction d’accélérer les projets de logements sociaux afin d’atteindre les objectifs futurs.

Conformément à la résolution gouvernementale n°7/NQ-CP, le Vietnam vise à construire 158.723 logements sociaux d’ici 2026. À la mi-mai, la construction de 34 projets supplémentaires, représentant près de 30.000 appartements, avait débuté, tandis que plus de 11.200 logements étaient achevés. Le nombre total de logements achevés cette année devrait atteindre environ 91.300, soit 58% de l’objectif annuel.

Au total, 26 localités ont déjà lancé suffisamment de projets pour atteindre, voire dépasser, les indicateurs assignés pour 2026, ce qui témoigne de la dynamique soutenue du programme national de logements sociaux.

Le ministre de la Construction a appelé les autorités locales à poursuivre leurs efforts pour atteindre les objectifs de logement en 2026 et au-delà, tout en les incitant à continuer de faire part de leurs observations afin d’affiner les politiques et d’adapter les programmes de logement aux besoins croissants de la population.

VNA/CVN