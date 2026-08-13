Vietbuild 2026 : un rendez-vous pour suivre les tendances du marché

De l’immobilier à l’architecture, en passant par les machines industrielles, les transports ainsi que l’aménagement et la décoration intérieure et extérieure, Vietbuild Hô Chi Minh-Ville 2026 - 2ᵉ édition - poursuit l’élargissement de son offre d’exposition, avec de nombreuses catégories de produits, technologies et solutions proposées par des entreprises vietnamiennes et internationales.

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Plus de 1000 stands réunis

Dans la continuité de la série d’expositions organisée chaque année, Vietbuild Hô Chi Minh-Ville 2026 – 2ᵉ édition se tient du 12 au 16 août 2026 au Centre international des expositions SKY EXPO VIETNAM. L’événement réunit des entreprises vietnamiennes et internationales actives dans les secteurs de l’immobilier, de l’architecture, des machines industrielles, des transports, de l’éclairage ainsi que de l’aménagement et de la décoration intérieure et extérieure.

Selon le comité d’organisation, l’année 2026 reste marquée par de nombreux défis sur les plans économique et politique à l’échelle mondiale. Toutefois, dans un contexte d’évolution positive de l’économie vietnamienne, des centaines d’entreprises spécialisées dans l’immobilier, l’architecture, les transports ainsi que l’aménagement et la décoration intérieure et extérieure ont activement répondu à l’appel et se sont inscrites à l’exposition. Elles y présentent leurs réalisations ainsi que les fruits de leur développement et de leur croissance au cours des dernières années.

Cette édition rassemble plus de 1.000 stands présentant de nouveaux produits, des technologies de pointe et des marques provenant de nombreux pays, notamment la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, l’Indonésie, la Russie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, les États-Unis, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Égypte et le Vietnam.

Les produits exposés ont fait l’objet d’études et d’analyses approfondies du marché de la part des entreprises, afin de répondre à une demande croissante en matière de logement, de construction et d’aménagement et de décoration intérieure et extérieure.

Les produits liés à la construction, aux matériaux de construction, à l’architecture et à la décoration intérieure et extérieure se distinguent par de nouveaux designs, adaptés aux différentes régions, ainsi que par des fonctionnalités et une qualité améliorées. Ils répondent aux besoins croissants en matière de logement, de construction et d’aménagement, tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable, de protection de l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie. Ils reflètent également les valeurs traditionnelles, l’intégration écologique et la modernité de la société contemporaine.

Une plateforme concrète pour la promotion commerciale

Au fil des années, l’exposition internationale Vietbuild continue d’être organisée afin de répondre aux besoins des entreprises dans un contexte en constante évolution.

Vietbuild contribue activement à la promotion commerciale et au transfert de technologies pour les entreprises, tout en accompagnant le développement durable du secteur vietnamien de la construction grâce à une offre diversifiée couvrant de nombreux segments.

L’exposition internationale Vietbuild est devenue une marque de référence, constituant à la fois une plateforme utile et concrète pour les entreprises. Elle favorise la promotion commerciale, les coopérations et les investissements dans le secteur de la construction, tout en témoignant du dynamisme des entreprises ainsi que de l’esprit d’innovation et de créativité du secteur dans ses différents domaines.

L’exposition couvre l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la construction : du conseil, de la conception et de la planification architecturale aux solutions techniques, jusqu’aux produits de finition tels que les équipements sanitaires, les équipements de cuisine, les systèmes de portes et fenêtres, les carrelages, les équipements électriques, les systèmes d’énergie solaire, etc.

Grâce à cette offre complète, les visiteurs peuvent facilement trouver les solutions les mieux adaptées à leurs projets auprès de marques officielles et reconnues. L’exposition internationale continue ainsi de confirmer son rôle de destination privilégiée pour les nouveaux projets et pour l’aménagement d’espaces de vie modernes, intelligents et confortables, contribuant à améliorer la qualité de vie de la communauté.

Texte et photos : Minh Thu/CVN