Hô Chi Minh-Ville

La construction écologique prospère dans le paysage immobilier

La tour Daikin Air, située à Hô Chi Minh-Ville, est devenue le premier projet au monde à obtenir la certification Platine, le plus haut niveau, selon trois systèmes de certification du bâtiment : LEED pour la performance environnementale, WELL pour la santé et le bien-être, et la norme vietnamienne LOTUS pour les bâtiments écologiques.

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Lors d'une récente visite, le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville et des représentants d'organisations japonaises et vietnamiennes ont visité le bâtiment et examiné plusieurs caractéristiques durables intégrées à sa conception par Nikken Sekkei.

Photo : cafef.vn/CVN

Parmi celles-ci figurent une façade utilisant des ailettes et du verre haute performance pour réduire les apports de chaleur dans le climat d'Hô-Chi-Minh-Ville, des systèmes de récupération des eaux pluviales et des condensats de climatisation pour leur réutilisation, ainsi qu'un système de surveillance de la qualité de l'air intérieur qui suit des indicateurs tels que les PM2,5, le CO₂ et les composés organiques volatils totaux (COVT).

La tour Daikin Air figure parmi les nombreux bâtiments écologiques certifiés de Hô Chi Minh-Ville, aux côtés de projets tels que The Nexus, The Hallmark et la Marina Central Tower, témoignant d'un intérêt croissant pour les pratiques de construction durables, à mesure que la ville poursuit son développement.

Face à des engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) rigoureux, les entreprises optent stratégiquement pour des pratiques écoresponsables afin de rester compétitives sur le marché.

Des entreprises internationales originaires des États-Unis, d'Europe, du Japon et de Singapour recherchent activement des espaces de bureaux écologiques et sont prêtes à payer un prix plus élevé pour des bâtiments certifiés écologiques, stimulant ainsi la demande en matière de projets immobiliers durables.

Un rapport d'experts immobiliers prévoit que la part des projets verts à Hô Chi Minh-Ville atteindra 31 % d'ici 2026.

La Société financière internationale (SFI) a souligné la position dominante de la ville en matière de surface de plancher certifiée verte au Vietnam, témoignant de l'expansion rapide du marché de la construction écologique. En effet, 780 bâtiments verts, représentant plus de 18,69 millions de mètres carrés, ont été achevés en 2025, majoritairement certifiés EDGE et LEED.

Nguyên Thi Huong Thu, fondatrice de GreenViet, a insisté sur l'évolution de la construction écologique au Vietnam, au-delà des seuls espaces de bureaux. L'accent est désormais mis sur l'intégration des normes environnementales, de l'efficacité énergétique et du bien-être des occupants dans les projets immobiliers.

On privilégie désormais la création d'environnements de travail qui améliorent le confort, la santé et la qualité de vie des occupants, et ce, au-delà des heures de travail traditionnelles.

Malgré la croissance de la construction écologique, le nombre de bâtiments verts à Hô Chi Minh-Ville reste inférieur à celui d'autres villes de la région. La ville est confrontée à des défis liés à l'augmentation des embouteillages et de la pollution atmosphérique, ce qui exige une attention accrue à l'amélioration de la qualité de l'air et des conditions de travail dans les espaces de bureaux.

Pour relever ces défis, l'architecture respectueuse de l'environnement et le développement axé sur les transports en commun (TOD), une approche intégrée d'aménagement urbain qui incorpore les systèmes de transport public, gagnent en popularité.

Lors d'une récente discussion sur l'architecture verte et le modèle TOD, Wataru Tanaka, de Nikken Sekkei Global Business, a présenté le potentiel du modèle TOD, en soulignant des projets tels que le développement de la ligne 1 du métro à Hô Chi Minh-Ville et le plan directeur TOD global pour le quartier de la station Thu Thiem comme des exemples prometteurs.

Alors que Hô Chi Minh-Ville continue d'adopter des pratiques de construction éco-responsables et un aménagement urbain durable, la ville est bien placée non seulement pour améliorer la qualité de vie de ses habitants, mais aussi pour s'imposer comme un chef de file du développement immobilier durable à l'échelle mondiale.

La certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) est largement reconnue comme l'un des principaux systèmes de certification des bâtiments écologiques au Vietnam. Créée par le US Green Building Council (USGBC), la certification LEED promeut des pratiques de conception et de construction durables, en phase avec les tendances du développement durable au Vietnam.

La norme WELL vise à évaluer l'impact des bâtiments sur la santé et le bien-être des occupants. Lancée par l'International WELL Building Institute (IWBI) en 2014, cette certification a été mise en œuvre dans plus de 5 700 projets répartis dans 67 pays.

La certification EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) est un programme de certification des bâtiments écologiques établi par la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. Ce système encourage les pratiques de conception et de construction durables en évaluant l'efficacité des ressources dans les bâtiments. La certification EDGE se concentre sur trois aspects clés : l'énergie, l'eau et les matériaux.

LOTUS regroupe un ensemble de systèmes d'évaluation volontaires des bâtiments écologiques, élaborés par le Conseil vietnamien du bâtiment écologique (VGBC). Il offre une évaluation complète de la performance environnementale tout au long du cycle de vie des bâtiments.

VNA/CVN