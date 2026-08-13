La politique monétaire doit concilier stabilité et croissance

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le 13 août, une réunion avec la Banque d’État du Vietnam et les établissements de crédit.

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Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La réunion a permis de faire le point sur la conduite de la politique monétaire et les activités des établissements de crédit au cours des sept premiers mois de l’année, d’analyser les résultats obtenus ainsi que les difficultés et défis, et de définir les principales orientations et mesures pour les mois à venir.

Dans ses conclusions, Lê Minh Hung a souligné que la situation mondiale continuait d’évoluer rapidement, dans un contexte complexe et imprévisible, avec des répercussions importantes, directes et indirectes, sur l’économie vietnamienne, notamment sur le taux de change, les taux d’intérêt, la liquidité, la mobilisation des capitaux et le crédit.

Selon lui, la Banque d’État du Vietnam a piloté le système bancaire de manière à soutenir la croissance économique tout en contribuant à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et aux grands équilibres de l’économie.

Elle a mené une politique monétaire proactive, flexible et réactive, en coordination relativement étroite avec la politique budgétaire et les autres politiques, tout en poursuivant l’amélioration du cadre institutionnel dans les domaines monétaire et bancaire.

Pour la période à venir, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement considérait le système monétaire et bancaire ainsi que les établissements de crédit comme un pilier essentiel de l’économie, jouant un rôle majeur dans la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation et la promotion d’une croissance rapide et durable.

La politique monétaire doit viser à maîtriser l’inflation, préserver la stabilité macroéconomique et les grands équilibres de l’économie, garantir la sécurité du système et soutenir la croissance, notamment l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, sur la base d’analyses, de prévisions et de données précises ainsi que de scénarios concrets, a-t-il souligné.

La Banque d’État doit régulièrement évaluer le "point d’équilibre" entre la maîtrise de l’inflation et le soutien à la croissance, et adapter ses instruments de politique monétaire, notamment les taux d’intérêt, le taux de change, la masse monétaire, la liquidité et le crédit. Les mesures doivent être prises de manière rapide, flexible et proactive, au moment opportun et avec une ampleur appropriée.

Le Premier ministre a demandé une gestion proactive, flexible, sûre et efficace des taux d’intérêt, du taux de change et du crédit. La Banque d’État et le système bancaire doivent davantage mobiliser les ressources au service de la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, notamment en stabilisant les taux d’intérêt, en réduisant les taux débiteurs, en orientant le crédit vers les secteurs appropriés et en maîtrisant étroitement les risques.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La Banque d’État doit maintenir ses taux directeurs et renforcer l’apport de liquidités au marché afin de permettre aux établissements de crédit d’accéder à des capitaux à moindre coût. Elle doit également gérer le taux de change avec souplesse en fonction de l’évolution du marché, intervenir de manière flexible pour stabiliser le marché des changes et poursuivre une gestion rigoureuse du marché de l’or. Les établissements de crédit sont appelés à réduire leurs coûts et à abaisser effectivement leurs taux débiteurs.

Concernant le crédit, la Banque d’État doit piloter sa croissance conformément à l’objectif fixé pour 2026, sans toutefois considérer celui-ci comme un "plafond rigide" en toutes circonstances. Les capitaux doivent être orientés, au moment opportun et à un coût raisonnable, vers les secteurs et bénéficiaires appropriés, en particulier la production, les exportations, les hautes technologies, les industries de soutien, l’agriculture, l’innovation, le logement social, les infrastructures essentielles, les projets nationaux majeurs ainsi que les secteurs prioritaires et moteurs de croissance.

Lê Minh Hung a également demandé de poursuivre la révision et l’amélioration du cadre réglementaire dans les domaines monétaire et bancaire et de proposer des mécanismes et politiques favorisant notamment le développement du marché des capitaux et des obligations d’entreprise.

Il a chargé la Banque d’État d’achever en août 2026 le projet de poursuite de la modernisation du système bancaire, de traitement des établissements de crédit fragiles et d’amélioration de l’accès au financement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises.

Les ministères, organismes concernés et collectivités locales doivent renforcer leur coordination avec la Banque d’État, notamment dans l’amélioration du cadre institutionnel, le partage des données et la lutte contre la criminalité, la fraude et les infractions dans les secteurs financier et bancaire, afin de garantir un marché financier et monétaire sûr, transparent, stable et durable.

VNA/CVN