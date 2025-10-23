L’OMS offre 9.000 doses de vaccin antirabique aux provinces vietnamiennes à haut risque

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait don de 9.000 doses de vaccin antirabique aux provinces de Phu Tho et Tuyên Quang, identifiées comme des zones à haut risque. Ce don vise à assurer une prise en charge essentielle des victimes de morsures d’animaux enragés et à protéger les populations les plus vulnérables, notamment les enfants et les minorités ethniques.

Ce lot de vaccins post-exposition (PEP), d’une valeur de 100.000 dollars, a été remis aux Centres de contrôle des maladies (CDC) des deux provinces. Il s’inscrit dans le cadre d’une collaboration étroite entre l’Institut national d’hygiène et d’épidémiologie, le ministère de la Santé et les autorités locales, avec le soutien financier de Gavi, l’Alliance du vaccin.

La Dre Angela Pratt, représentante en chef de l’OMS au Vietnam, a souligné que ce soutien va bien au-delà de la simple fourniture de vaccins, constituant un appel fort à l’action. Elle a déclaré que "personne ne devrait mourir de la rage simplement parce qu’il n’a pas les moyens de se payer un vaccin", exhortant les autorités à garantir la disponibilité et l’accessibilité des vaccins post-exposition, en particulier pour les populations défavorisées et les groupes vulnérables.

La Dre Pratt a également réaffirmé l’importance cruciale de la vaccination canine, qu’elle considère comme la mesure la plus efficace et la plus économique pour interrompre la transmission de la rage et éliminer les décès. Elle a plaidé pour une collaboration intersectorielle renforcée entre les secteurs de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, dans le cadre de l’approche intégrée "Une seule santé" (One Health).

Actuellement, les vaccins antirabiques humains ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie au Vietnam, et un traitement complet de cinq doses représente un coût d’environ 1,5 million de dôngs (près de 57 dollars).

L’OMS rappelle que la rage est une maladie mortelle à 100% dès l’apparition des symptômes, mais entièrement évitable si la vaccination est administrée à temps.

Bien que le gouvernement vietnamien ait intégré la rage dans son Programme national de prévention et de contrôle depuis 2021, le pays continue d’enregistrer des décès tragiques liés à cette maladie : 82 cas en 2023, 89 en 2024, et 58 cas au cours des neuf premiers mois de 2025.

