Hanoï renforce la sécurité alimentaire pour la Fête de la mi-automne

Photo : VNA/CVN

Du 5 août au 20 septembre, les organes compétents, ainsi que les comités populaires des arrondissements, districts, chefs-lieux et communes, renforcent la sensibilisation auprès des producteurs, commerçants et consommateurs sur l'importance de la sécurité alimentaire pendant cette période.

Pour les producteurs, il est essentiel de respecter les réglementations en matière d’hygiène alimentaire, d’origine des ingrédients, d’emballage, d’étiquetage et de conservation des produits. Les conditions d’hygiène des lieux de vente doivent également être scrupuleusement respectées.

Pendant cette période, les arrondissements, districts et chefs-lieux organiseront de manière proactive des groupes spécialisés ou interdisciplinaires pour inspecter les établissements de production et les commerces, et assurer la traçabilité des produits alimentaires.

Photo : VNA/CVN

Les Services municipaux de la santé et de l’industrie et du commerce mèneront des inspections afin de vérifier le respect des réglementations légales en matière de sécurité alimentaire. Une attention particulière sera portée aux entreprises produisant et commercialisant des gâteaux de lune, des ingrédients utilisés pour leur fabrication, ainsi que des boissons alcoolisées et gazeuses.

Le Département de gestion du marché de Hanoï mettra en place des équipes d’inspection pour garantir la sécurité alimentaire et contrôler la qualité des produits. Il devra détecter, enquêter et traiter strictement les violations des réglementations en matière de sécurité alimentaire, en particulier les cas de contrefaçon et de contrebande, avec une attention particulière sur l’origine et la qualité des marchandises.

Anh Duc/CVN