Le Vietnam crée un conseil médical national

En vertu de cette décision qui entre en vigueur le 13 août, le président du conseil est un responsable concurrent du ministère de la Santé (MoH), un vice-président permanent et deux vice-présidents sont les directeurs du Département de l’administration des services médicaux et de l’Administration de la science, de la technologie et de la formation du MoH. Ils sont nommés par le Premier ministre sur proposition de la ministre de la Santé.

Le Conseil médical national se compose d’un président qui est un responsable concurrent du ministère de la Santé (MoH), d’un vice-président permanent, d’un vice-président qui est directeur concurrent du Département de l’administration des services médicaux du MoH, et d’un vice-président qui est directeur concurrent de l’Administration des sciences, des technologies et de la formation du MoH.

Les membres du Conseil médical national comprennent des représentants des établissements médicaux, des établissements de formation du secteur de la santé, des associations professionnelles du secteur de la santé, représentants des agences de gestion d’État. Leur nombre est décidé par le président du Conseil médical national en fonction des besoins réels du Conseil médical national.

Agissant comme un service d’assistance, le Bureau du Conseil médical national est une unité publique non commerciale relevant du ministère de la Santé, créé par la ministre de la Santé conformément aux dispositions législatives en vigueur.

