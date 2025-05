Phu Tho connectée : le patrimoine au bout des doigts

Avec un héritage culturel et historique exceptionnellement riche, Phu Tho, gardienne de plus de 320 patrimoines classés, se tourne résolument vers la numérisation de ses sites pour ancrer durablement ces précieuses traditions dans le paysage contemporain.

Photo : BPT/CVN

Le programme national de numérisation du patrimoine culturel vietnamien (pour la période 2021-2030), visant à établir une base de données nationale du patrimoine grâce aux technologies numériques, est mis en œuvre avec succès. Il contribue à la préservation des valeurs historiques et culturelles tout en facilitant leur découverte par le grand public national et les touristes internationaux.

L'intégration de QR codes pour accéder aux informations sur les vestiges est une initiative notable de la jeunesse de Phu Tho dans le cadre de la transition numérique. À ce jour, plus de 20 projets intitulés "La jeunesse de Dât Tô ("terre des ancêtres") numérise les sites historiques, culturels et les lieux de mémoire" ont été menés à travers la province. Le système de QR codes, fournissant des informations sur les monuments historiques et culturels, s’avère un outil efficace pour diffuser des informations utiles aux habitants et aux visiteurs, participant ainsi à une promotion intelligente du tourisme. En scannant un QR code, les visiteurs peuvent instantanément accéder à des informations descriptives du site via le site web : https://www.ditichphutho.vn

À Viêt Tri, ville recensant 56 sites classés, tous les sites et ensembles patrimoniaux sont désormais équipés de panneaux QR bilingues (vietnamien et anglais), placés à l’entrée pour simplifier l'accès à l'information pour les visiteurs. Il s’agit d’une solution pertinente pour valoriser les sites et les particularités culturelles de Viêt Tri.

Préserver le patrimoine grâce au numérique

Après avoir visité et découvert le chant Xoan (Hát Xoan en vietnamien, forme d'art populaire rituel et vocal du Vietnam, originaire de la province de Phu Tho, étroitement lié au culte des rois Hùng, les fondateurs mythiques de la nation vietnamienne, NDLR) à la maison communale Hung Lo, Nguyen Thi Phuong Nhung, venue de Hanoi, a partagé : "Le QR code installé ici m’a permis d’obtenir rapidement des informations pertinentes, ce qui est particulièrement utile lors d'une première visite. Les explications vocales m'ont permis de comprendre l’histoire, l’architecture et la culture du lieu tout en continuant ma visite". Outre Viêt Tri, de nombreux autres sites de la province ont également été numérisés, tels que la maison communale de Khoang, celle de Thach Khoan (district de Thanh Son), le temple de la Mère Âu Co (district de Ha Hoà), la base révolutionnaire Tiên Dông (district de Câm Khê), la base Tôn Son – Mô Xuân (district de Yên Lâp), la pagode Hoàng Long (district de Phù Ninh), le temple Du Yên (district de Thanh Ba), la maison communale Dào Xa (district de Thanh Thuy), la maison commémorative de l’Oncle Hô (district de Lâm Thao), le temple de Ly Nam Dê, les pagodes Phuc Thanh et Duc Ba, etc.

Phu Tho, terre sacrée où résonnent encore les échos des ancêtres, déploie ses ailes numériques pour séduire un large public, l'invitant à un voyage fascinant à la découverte de la terre d’origine du peuple vietnamien et de ses trésors.

Mai Quynh/CVN