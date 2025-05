Hanoï table sur 30.000 créations d’entreprises en 2005, en majorité les PME

Hanoï vise 30.000 nouvelles entreprises en 2025 et 200.000 entreprises supplémentaires d’ici 2030, dans le cadre de ses efforts pour promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises (PME). Fin 2024, le nombre d’entreprises enregistrées dans la capitale dépassait les 400.000, dont environ 220.000 étaient en activité.

Plus de 98% des entreprises en activité sont des PME, qui emploient 55,1% de la population active locale et contribuent à hauteur de plus de 40% du Produit intérieur brut (PIB) de la ville.

Cependant, ce secteur reste confronté à de nombreuses difficultés : le nombre d’entreprises dissoutes ou temporairement suspendues a augmenté, tandis que celui des nouvelles entreprises enregistrées a diminué.

Conformément aux directives du Premier ministre visant à promouvoir le développement des PME, la ville a publié un plan d’action clarifiant les responsabilités des services et agences, ainsi que les mesures de soutien.

Par conséquent, la ville poursuivra la révision et la simplification des procédures administratives en 2025, avec pour objectif de réduire d’au moins 30% le temps de traitement des procédures. La même marge sera appliquée aux procédures administratives relevant de la compétence du Comité populaire municipal.

Hanoï examinera et proposera aux ministères et aux agences ministérielles de supprimer au moins 30% des conditions commerciales inutiles, et de réorienter radicalement la gestion de la "pré-inspection" vers la "post-inspection", tout en renforçant l’inspection et la supervision.

Dans le cadre de ce plan, Hanoi vise à ce que les entreprises innovantes représentent plus de 50% du nombre total cette année. La ville cherche également à attirer 20 à 25 entreprises proposant environ 30 à 35 produits reconnus comme des biens industriels clés, dont 10 à 15 primo-accédants. Ses ventes au détail de biens et services devraient croître de 9 à 10 % cette année.

Le plan fixe également l’objectif de créer 167.000 emplois d’ici 2025 et de réduire le taux de chômage en zone urbaine à moins de 3%. Le taux de travailleurs qualifiés devrait atteindre 75%, dont 55% de titulaires de diplômes et de certificats.

La ville prévoit de débourser plus de 95% de son capital d’investissement public alloué en 2025.

