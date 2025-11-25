Une exposition de peinture qui invite les visiteurs à entrer en état de méditation

"La Méditation dans la vie" marque la troisième exposition personnelle de Trâm Kim Hoa au Vietnam, après deux présentations en 2010 à l’Association des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville et au temple Linh Son de Dà Lat, où l’artiste poursuivait déjà sa quête d’harmonie entre peinture et intériorité.

Né à Hô Chi Minh-Ville, grandi et vivant en Australie, Trâm Kim Hoa a présenté de nombreuses expositions de peinture méditative en Australie, en Chine, en Malaisie, aux Philippines, au Canada… Dans sa conception artistique, il considère que la peinture zen n’a pas pour but de décrire le paysage, mais d’exprimer un état intérieur.

Mes œuvres expriment principalement la vie à travers le regard de la méditation, mais sans laisser l’esprit du spectateur s’arrêter aux impressions sensorielles ou émotionnelles. Elles invitent plutôt la conscience à traverser ces sentiments pour revenir à la pureté intérieure. Pour lui, les moments de "solitude silencieuse" entre le papier, le pinceau et l’encre sont indispensables pour que l’esprit de l’artiste puisse s’unir à l’intention de l’œuvre.

La particularité de la peinture méditative de Trâm Kim Hoa réside dans une simplicité radicale : il n’utilise que l’encre et l’eau, avec des traits minimalistes. Sa calligraphie zen porte également sa marque personnelle. Il choisit l’écriture cursive, trace un caractère ou une phrase empreinte d’un concept méditatif, puis l’interprète par une nouvelle image et une nouvelle composition. Ses œuvres se muent alors en une "peinture dans l’écriture", miroir de ses méditations et de son monde intérieur.

À propos de l’exposition "La Méditation dans la vie", le chercheur en arts visuels Quach Cuong a partagé : Alors que tout le monde cherche une image, lui cherche le vide. Et c’est précisément dans ce vide que sa peinture - ou plus exactement, sa peinture zen - commence à faire entendre une voix silencieuse. Le blanc dans ses œuvres n’est pas du vide, mais un espace dédié à la contemplation - une énergie ouverte permettant au spectateur d’entrer dans un nouvel espace intérieur.

Le commissaire Ly Doi estime que, dans le contexte artistique de Hô Chi Minh-Ville, devenu de plus en plus diversifié, dynamique et visuellement riche ces quinze dernières années, l’exposition "La Méditation dans la vie" constitue un complément nécessaire - un lieu où l’on peut faire une pause, un refuge pour le cœur et l’âme en moments de trouble et de fatigue.

Plus que tout, la peinture méditative de Trâm Kim Hoa n’est pas une affirmation d’éveil spirituel, mais une suite de petites expériences vécues au quotidien : un nuage, une branche de bambou, un sentier, une grue… ou encore une pensée, la vieillesse, la maladie, une passion… Il ne partage que ce qu’il a réellement touché ; le reste appartient au spectateur - celui qui découvrira sa propre joie intérieure dans cet espace silencieux.

L’exposition "La Méditation dans la vie" de l’artiste Trâm Kim Hoa ouvre à 18h30 le 28 novembre et se tiendra jusqu’au 7 décembre à Chillala - House of Art, Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Minh Thu/CVN