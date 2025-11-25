Le Vietnam et le Japon renforce les liens culturels et la coopération décentralisée

Une exposition locale Vietnam - Japon et un espace d’échanges culturels ont été inaugurés le 25 novembre dans le quartier de Ha Long, province de Quang Ninh.

Photo : VNA/CVN

L’événement s’inscrit dans le cadre du Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon et marque le premier événement officiel de coopération décentralisée entre les deux pays depuis deux ans.

L’exposition réunit 37 stands, dont 22 représentant des localités vietnamiennes et 15 japonaises, ainsi que cinq zones d’échanges culturels. L’ensemble met en avant les produits typiques des deux pays, illustrant la richesse des cultures et des spécialités régionales.

La province hôte, Quang Ninh, présente trois stands dédiés à ses produits OCOP (À chaque commune son produit) et à ses atouts touristiques et culturels. Du côté japonais, deux stands présentent des éléments culturels conçus selon l’identité visuelle établie par le ministère des Affaires étrangères du Japon.

Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé au Forum de coopération décentralisée Vietnam - Japon. Il a appelé les localités et les entreprises japonaises à continuer de faire confiance au Vietnam et à l’accompagner dans son développement, contribuant ainsi à la prospérité commune et au Partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon. Il a exprimé l’espoir que cet événement créerait un nouvel élan pour une coopération créative et efficace entre les deux pays.

VNA/CVN