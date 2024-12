Hanoï : les artistes de "Anh trai say hi" reçoivent un accueil chaleureux des fans

Le groupe d'artistes de l'émission télévisée "Anh trai say hi" (Les frères disent Bonjours) est arrivé le 4 décembre à Hanoï et a entrepris une tournée en bus à travers la ville. De nombreux fans se sont rendus sur place pour accueillir leurs idoles et ont entouré le bus transportant le groupe.