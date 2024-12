L’année du Serpent célébrée sur nos blocs de timbres

Une collection de timbres représentant des serpents vietnamiens a été lancée le 1 er décembre par le ministère de l’Information et de la Communication pour célébrer le prochain festival du Têt, connu localement sous le nom de Nouvel An lunaire.

Le prochain Nouvel An lunaire devant marquer le début de l’année du Serpent, qui doit commencer le 29 janvier 2025, la conception de la collection vise à transmettre un message de bonne santé, de bonheur et de chance à tous et à leurs familles.

Chaque timbre mesure 37x37 mm et représente un serpent sur des fonds vert vif et violet, mettant en valeur l’atmosphère festive du Têt.

Le bloc de timbres mesure 80x80 mm et représente deux serpents, ainsi que des fleurs de pêcher et d’abricotier, avec les meilleurs vœux pour l’année à venir, favorisant les retrouvailles et la prospérité pour toutes les familles.

Sixième des 12 animaux du zodiaque qui en compte douze, le serpent est associé à la sagesse, au charme, à l’élégance et à la transformation. Les natifs de ce signe sont souvent vus comme réfléchis, calmes et perspicaces. Ils sont également associés à la ruse et à la capacité de résoudre des problèmes complexes grâce à leur intelligence.

Les deux timbres ont été imaginés par l’artiste Nguyên Quang Vinh coûtent chacun entre 4.000 et 15.000 dôngs. De plus, le bloc vaut 15.000 dôngs. La collection sera mise en vente sur le réseau postal public du pays du 1er décembre au 30 juin 2026.

La fête annuelle du Têt est à la fois la plus grande et la plus importante fête traditionnelle du peuple vietnamien. Cette année, les travailleurs bénéficieront de neuf jours de congé du 25 janvier au 2 février pour profiter des célébrations du Têt.

VNA/CVN