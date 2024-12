La BBC classe une réalisatrice vietnamienne sur sa liste "BBC 100 Women 2024"

La réalisatrice, auteure et propriétaire de galerie vietnamienne Xuân Phuong a été sélectionnée parmi les 100 femmes les plus inspirantes et influentes au monde pour 2024, selon la liste "BBC 100 Women 2024" publiée le 3 décembre par la BBC.