Promouvoir les valeurs culturelles à travers l'animation

L'industrie vietnamienne de l'animation célèbre 65 ans de formation et de développement. Aux côtés des artistes chevronnés, de nombreux nouveaux talents ont émergé récemment dans le domaine de la production d’animation, apportant innovation et diversification au contenu.

>> Records du Vietnam : double reconnaissance pour un studio d’animation

>> Deux films d'animation célèbrent le 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu

>> Plusieurs petits films vietnamiens jouent aussi dans la cour des grands

Photo : CTV/CVN

Le progrès technologique encourage également la créativité et élargit les perspectives des jeunes, contribuant à l’exploitation et à la promotion des valeurs culturelles nationales.

Ces dernières années, plusieurs séries animées réalisées par des équipes créatives vietnamiennes ont été diffusées, conquérant ainsi le marché international. Les films d’animation inspirés des récits folkloriques vietnamiens bénéficient d’investissements conséquents, visant à promouvoir l’image du Vietnam auprès du public mondial.

Wolfoo, un célèbre personnage de dessin animé produit et détenu par Sconnect Vietnam, est disponible sur les plateformes numériques transfrontalières depuis 2018. Il a rapidement séduit les enfants de nombreux pays, y compris dans des marchés exigeants aux normes élevées en matière de produits culturels et éducatifs. Depuis son lancement, Wolfoo a connu un succès spectaculaire, accumulant des milliards de vues par mois sur les réseaux sociaux. Cette série a été produite en plusieurs versions, traduite en 20 langues et adaptée à chaque plateforme de diffusion.

Les plateformes de télévision et OTT/IPTV de nombreux pays ont diffusé des centaines d’épisodes d’une durée de 10 à 15 minutes. Par ailleurs, YouTube a hébergé 4.700 épisodes courts (de 3 à 5 minutes). En 2023, une version cinématographique de 100 minutes a été présentée en salles. La série est plébiscitée pour son contenu divertissant, enrichi d’une dimension éducative axée sur le développement des compétences de vie chez les jeunes enfants. Chaque épisode constitue une leçon abordant des thèmes tels que le courage, la gratitude, la gentillesse, ou encore la curiosité intellectuelle.

Malgré son immense succès à l’international, ce n’est qu’en 2022 que le public vietnamien a découvert que Wolfoo était entièrement produit par des Vietnamiens. Souvent attribuée à tort à des studios américains ou européens, la série est reconnue pour sa qualité, comparable à celle des productions des pays développés, ce qui renforce encore la fierté nationale.

Ta Manh Hoàng, fondateur et directeur général de Sconnect, a déclaré que, dès les premiers jours de la création de l’entreprise, son équipe s’est toujours interrogée sur la manière d’intégrer les caractéristiques les plus typiques de la culture vietnamienne dans leurs productions, afin d’affirmer leur position sur le marché international de l’animation tout en mettant en avant l’identité culturelle nationale.

"Il n’est toutefois pas indispensable d’incorporer directement les coutumes ou les décors vietnamiens dans un film pour représenter la culture vietnamienne. À mon sens, un produit made in Vietnam, largement diffusé à l’international, constitue déjà une preuve éloquente des capacités, des qualités et du savoir-faire des Vietnamiens. Faire connaître le talent vietnamien à un public mondial est une avancée majeure pour inscrire le Vietnam sur la carte internationale de l’animation", a souligné M. Hoàng.

Photo : CTV/CVN

En réalité, Wolfoo et de nombreux autres personnages animés créés par Sconnect ont été développés à partir de recherches approfondies sur le marché américain. Ce pays, avec sa longue tradition dans le domaine de l’animation et son marché extrêmement compétitif, offre un environnement propice à l’apprentissage et à l’évolution rapide. Cette concurrence intense a permis à l’équipe de Sconnect de perfectionner ses compétences et de progresser significativement.

Après une décennie, grâce à l’expérience acquise sur les marchés internationaux, Sconnect a élaboré des normes de production rigoureuses et développé des ressources humaines capables de produire des animations de haute qualité. Depuis 2022, l’entreprise a également étendu sa collaboration avec d’autres studios d’animation pour capitaliser sur ses forces et explorer de nouvelles orientations stratégiques.

Par exemple, Sconnect a coopéré avec Alpha Studio pour produire et lancer sa première série animée réalisée avec la technologie 3D en août 2023. Intitulé Trạng Quỳnh thời nhí nhố, ce film s’inspire du personnage légendaire de Trang Quỳnh, célèbre pour ses anecdotes mettant en avant son intelligence hors du commun. L’histoire mêle habilement des éléments mythologiques à des aspects de la vie quotidienne et met en lumière la campagne du Nord avec des images familières telles que des banians, des quais d’eau et des maisons communales.

L’œuvre bénéficie d’un investissement conséquent et exploite la technologie 3D moderne pour donner aux images plus de profondeur et offrir une expérience visuelle plus vivante que celle de l’animation 2D. La série prévoit de produire 450 épisodes et a déjà diffusé plus de 60 épisodes, dont certains spéciaux consacrés aux fêtes traditionnelles vietnamiennes.

Photo : CTV/CVN

La stratégie de développement de Sconnect inclut de nombreux projets majeurs susceptibles d’attirer des investissements et de mobiliser des ressources de production provenant d’entreprises d’animation à travers tout le pays. L’ambition de Sconnect est de voir les entreprises vietnamiennes unir leurs forces pour raconter des histoires vietnamiennes à travers des créations animées locales et les faire rayonner auprès du public international.

Le Vietnam compte aujourd’hui des milliers de villages artisanaux reconnus pour leurs riches valeurs culturelles et artistiques. Ces trésors culturels ont inspiré Sconnect à se tourner vers la technique du Stop Motion pour enrichir et diversifier son offre créative.

Quỳnh Anh - My Hanh/CVN