Bientôt le Festival des fleurs et des plantes d'ornement de Cho Lach 2025

Ayant pour thème "Les couleurs de Cho Lach" et sous la direction du Comité populaire de la province de Bên Tre (Sud), le Festival des fleurs et des ornements de Cho Lach 2025 sera organisé pour la première fois par le Comité populaire de Cho Lach, du 8 au 12 janvier 2025, au Village culturel et touristique de Cho Lach.

>> Bên Tre : gros plan sur la production de fleurs ornementales de Cho Lach

>> Jardin de fleurs et plantes d'agrément de Cho Lach à quelques jours du Têt 2023

>> Bên Tre vise à faire du tourisme un secteur économique important

>> Les kumquats taillés en forme de dragon prisés pour le Têt

>> Bientôt le premier Festival des fleurs et plantes d'ornement de Cho Lach 2025

Photo: Tân Dat/CVN

Honorer les agriculteurs

L'événement promet d'être une fête de dizaines de milliers d’agriculteurs innovants et d’artisans ornementaux. Un rendez-vous intéressant pour les touristes qui veulent découvrir "l'un des plus anciens royaumes de fleurs et de plantes ornementales" du delta du Mékong ainsi que du pays. Il s'agit également du premier événement de 2025 célébrant la "Journée traditionnelle de la province de Bên Tre : le 17 janvier de chaque année" reconnue le 27 novembre par le gouvernement. C'est aussi l'occasion de promouvoir et d'améliorer l'image et de relier la chaîne de valeur de l'industrie locale des fleurs et des ornements, ainsi que d'honorer et de louer les réalisations des jardiniers, artisans, entreprises et agriculteurs typiques du district de Cho Lach.

Le président du Comité populaire du district de Cho Lach, Pham Anh Linh, a déclaré que le Festival des fleurs et des ornements du district de Cho Lach 2025 n’était pas seulement un simple événement commercial et d'achat où vendre des fleurs et des ornements, des semis, des fruits ou des plantes traditionnelles de Cho Lach, mais également un espace culturel endémique local formé à partir de la production agricole, de l'économie du jardin, du métier de semis - de fleurs et d’ornements, existant depuis des centaines d'années sur l'îlot de Minh. Cet événement portera un message favorable au lien étroit et fort des chaînes de valeur des produits clés de la localité ainsi qu’à l’affirmation de la position des jardiniers, artisans et agriculteurs de Cho Lach.

Photo : BTC/CVN

"À travers cet événement, Cho Lach montre également la forte concentration de l'ensemble du système politique sur l'accélération de la mise en œuvre de ses travaux et projets, renforçant la promotion du commerce et le développement du marché ainsi que des marques locales. Elle continue également à encourager les investisseurs à mieux exploiter les avantages, améliorer la qualité des ressources humaines, augmenter les revenus, développer durablement l'économie et améliorer le niveau de vie des habitants locaux", selon Pham Anh Linh.

Plus de 100 stands commerciaux

Dans le cadre du Festival de cette année, plus de 100 stands commerciaux seront présents, exposant toutes sortes de fleurs et d’ornements - des plantes, des coqs de combat et leurs modèles d'élevage de Cai Mon, offrant ainsi des solutions pour l'application de la technologie dans l'économie verte et de l'agriculture spécifique à Cho Lach, présentant des produits touristiques typiques de Cho Lach (services de tourisme horticole, tourisme agricole et rural), présentant des villages d'artisanat traditionnel et la cuisine locale - régionale et internationale.

Photo : Tân Dat/CVN

Par ailleurs, de nombreuses activités seront également organisées pour l’occasion: l’espace culturel des combats de coqs traditionnels de Cho Lach en 2025, l’espace culturel et ornemental de Cho Lach 2025, l’espace culturel de don ca tài tu (chants des amateurs), l’espace touristique - culinaire et jeux folkloriques, l’espace d’exposition des réalisations économiques agricoles - les produits OCOP et les produits typiques des startups de Cho Lach, l’espace de marché de diffusion de fleurs et d’ornements, le défilé de chars floraux, le concours de préparation de gâteaux et de boissons à base d'ingrédients agricoles locaux, le colloque sur "l'innovation, la transformation numérique, l'économie verte et les relations commerciales pour l'industrie des fleurs et des ornements de Cho Lach", les espaces d’exposition de photos de Cho Lach, le programme de lancement d'un mascotte du Village culturel et touristique de Cho Lach avec des produits souvenirs pour les touristes, des programmes culturels et artistiques spéciaux chaque soir, la création d'une salle des marchés de commerce électronique pour l'industrie des fleurs et des ornements de Cho Lach, la vente aux enchères des "meilleurs coqs de combat" pour le soutien des activités de start-up issues de cet élevage.

Photo: BTC/CVN

Le point culminant du festival de cette année sera la cérémonie d'ouverture du 8 janvier à 18h30 au stade Phu Son, dans la commune du même nom, du district de Cho Lach. Ce sera un programme artistique spécial, placé sous le thème "Le flux du désir", aidant les visiteurs à mieux comprendre la terre et les habitants de Cho Lach. Le programme comptera notamment sur la participation de Miss Environnement Internationale Nguyên Thanh Hà, ambassadrice du festival et porteuse du message: "Le tourisme rural vert contribue à renforcer le développement durable de la chaîne de valeur des fleurs et des ornements de Cho Lach."

Photo: BTC/CVN

Selon le comité d'organisation, le premier festival de cette année rendra les "Couleurs de Cho Lach" à la fois vivantes, créatives, émotionnelles, promouvant le développement économique, culturel et social local. Il s'agira également d'un processus de transformation des consciences, de la pensée et de la stratégie de la structure agricole locale: de la simple production agricole aux services agricoles en passant par l'économie agricole et le partage des valeurs culturelles agricoles qui ont été formées de manière endémique sur une terre à l’histoire centenaire de production de semis - fleurs et ornements, créant une marque unique de "civilisation-jardin" ou de "civilisation fluviale".

Le festival devrait rassembler environ 100 délégués invités dont des gestionnaires étatiques, des experts, des scientifiques, des chefs d’entreprises et de coopératives, des artisans et des jardiniers. On prévoit que l'événement attire environ 2000 visiteurs.

Photo: BTC/CVN

Centre national des semis de fleurs et d'ornements

Située sur l'îlot de Minh, à environ 40 km de la ville de Bên Tre et entouré par les fleuves Tiên, Cô Chiên et Hàm Luông qui offrent à Cho Lach de riches alluvions cette localité au climat tempéré est depuis longtemps connue sous le nom de "royaume" de fleurs et ornements, des semis et des arbres fruitiers. Cho Lach est également considéré comme le "berceau" des premiers coqs de combat et le village d'élevage de ces volatiles le plus célèbre du Sud.

Sur un total de 34.000 ménages, le district de Cho Lach compte actuellement environ 15.000 ménages participant à la production de semis, de fleurs et d’ornements, ce qui constitue la principale source économique des agriculteurs de Cho Lach. À ce jour, Cho Lach compte 14 coopératives agricoles totalisant plus de 3.540 membres. Il compte 31 villages artisanaux de semis - fleurs et ornements. En 2020, Cho Lach a été reconnu par le Premier ministre comme nouveau district rural, le premier de la province de Bên Tre.

Photo : Tân Dat/CVN

En mettant en œuvre le programme "une commune, un produit" (OCOP) dans la province de Bên Tre pour la période 2020-2021, avec vision jusqu'en 2025, le district de Cho Lach a construit un village culturel et touristique devenu un haut lieu touristique de la région.

Le modèle du village culturel et touristique de Cho Lach est un modèle de village pilote de la région du delta du Mékong sélectionné par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

L'apparence du village culturel et touristique de Cho Lach est construite sur les atouts inhérents à la terre des "bons arbres, fruits sucrés", riche en traditions historiques, une terre de convergence du potentiel du tourisme fluvial avec les deux grandes rivières que sont Ham Luong et Co Chien. La construction et le développement du village culturel et touristique de Cho Lach visent à créer une destination unique dans le delta du Mékong, attractive et hautement compétitive pour la région et le pays. Le développement du village culturel et touristique de Cho Lach contribue non seulement à diversifier les produits touristiques mais favorise également la spécificité des produits touristiques de Ben Tre en particulier et du delta du Mékong en général.

Photo: Tân Dat/CVN

En juillet 2022, le projet national de développement de semis - fleurs et ornements de Cho Lach a été approuvé. Ainsi, d’ici 2025, Cho Lach deviendra le Centre national des semis de fleurs et d'ornements du pays.

Tân Dat/CVN