Hanoï : le marché des gâteaux de lune traditionnels en effervescence

Pâtisseries Bao Phuong

Photo : CTV/CVN

Niché dans la rue Thuy Khê, au cœur du district de Tây Hô, la boutique de gâteaux de lune traditionnels Bao Phuong incarne plus de 70 ans de mémoire des Hanoïens. Chaque année, durant les mois de juillet et août lunaires, les habitants affluent par centaines, formant une longue file d’attente le long de la rue.

Les gâteaux, qu’ils soient durs ou moelleux, perpétuent la tradition. Leurs farces aux haricots verts, aux graines de lotus, ou mélangées (thâp câm), offrent un goût authentique, souvent accompagné d’une tasse de thé pour en adoucir la saveur sucrée. Les prix restent abordables, variant de 45.000 à 80.000 dôngs selon le type de gâteau, ce qui en fait un choix populaire, génération après génération.

Pâtisseries Phuong Soat

Phuong Soat est une célèbre marque de gâteaux de lune dans le Vieux quartier. Pas de publicité tapageuse, le bouche-à-oreille suffit à attirer les plus fins connaisseurs.

Photo : CTV/CVN

L’enseigne Phuong Soat est particulièrement prisée des générations plus âgées, séduites par ses gâteaux ornés de motifs traditionnels et généreusement farcis de porc mariné, de sésame et de citronnelle. Les prix, légèrement plus élevés (entre 60.000 et 100.000 dôngs), témoignent de la qualité exceptionnelle des ingrédients et du savoir-faire préservé.

Pâtisseries Ninh Huong

Photo : CTV/CVN

Dans la rue Hàng Diêu, la boutique Ninh Huong se distingue par sa simplicité et son attachement aux recettes traditionnelles. Pas de fioritures, juste des gâteaux minutieusement emballés, avec des farces aux haricots verts ou thâp câm.

Pendant la Fête de la mi-automne, cet établissement propose également des variantes plus modernes, telles que des gâteaux au longanes ou aux graines de lotus. Avec des prix autour de 50.000 dôngs pièce, Ninh Huong continue de séduire ceux qui recherchent l’authenticité sans compromis.

Pâtisseries Bà Dân

Depuis des générations, les gâteaux de lune Bà Dân enchante les Hanoïens avec ses gâteaux traditionnels aux farces thâp câm ou aux haricots verts. Située rue Hàng Bè, cette boutique jouit d’une réputation inébranlable.

Photo : CTV/CVN

Ces gâteaux dont les prix vont de 55.000 à 95.000 dôngs, sont célèbres pour leur goût riche et équilibré. Certains gâteaux spéciaux nécessitent une commande anticipée et peuvent atteindre des prix élevés (jusqu’à 650.000 dôngs), mais la qualité est indéniablement au rendez-vous.

La marque Binh Chung

Originaire du village de Xuân Dinh, réputé pour ses confiseries artisanales, la marque Bình Chung s’est forgé une réputation grâce à un excellent rapport qualité-prix.

Photo : CTV/CVN

Offrant des farces variées, allant du thâp câm traditionnel au poulet rôti ou à la pâte de longanes, cette boutique a su moderniser ses recettes pour séduire les palais contemporains. Les prix, entre 30.000 et 50.000 dôngs pièce, en font un choix populaire pour ceux qui souhaitent se régaler sans se ruiner.

Chaque année, ces boutiques de gâteaux de lune ressuscitent la magie de la Fête de la mi-automne à Hanoï. Entre les mains expertes des artisans, les recettes se transmettent de génération en génération, faisant de chaque gâteau un symbole d’amour et de tradition. Que ce soit pour une bouchée de nostalgie ou pour goûter aux innovations culinaires, ces adresses perpétuent une histoire culinaire profondément ancrée dans le cœur des Hanoïens, où chaque gâteau est une œuvre d’art à part entière.

Thuy Linh/CVN