Vietnam - Inde

Vietjet : mise en vente de billets pour la nouvelle liaison aérienne Dà Nang - Ahmedabad

Le 15 septembre, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a déclaré qu’afin d'offrir des opportunités de voyage plus pratiques entre le Vietnam et l'Inde, elle vendrait désormais des billets d'avion pour deux vols aller-retour par semaine, en liaison directe de Dà Nang à Ahmedabad (Inde), avec deux vols aller-retour par semaine.

La nouvelle liaison aérienne Dà Nang - Ahmedabad ouvrira officiellement le 23 octobre prochain, portant à huit le nombre total de routes aériennes directes, soit 60 vols par semaine, entre le Vietnam et l'Inde, pays de 1,4 milliard d'habitants.

Ces vols de Dà Nang à Ahmedabad décolleront tous les mercredis et samedis à 19h10 et atterriront à 23h25. Pour ce qui est des vols d'Ahmedabad à Dà Nang, ils se feront les jeudis et dimanches à 00h25 (heure locale) pour des atterrissages à l'aéroport international de Dà Nang à 06h55 (heure locale).

Des billets à prix cassés

Pour célébrer la nouvelle liaison Dà Nang - Ahmedabad, Vietjet a mis en vente depuis le 16 septembre 2024 des billets à prix cassés, à partir de seulement zéro dông (hors taxes et frais) et d’autres promotions pour les passagers. Ces billets promotionnels sont à réserver sur le site www.vietjetair.com et l’application mobile Vietjet Air.

Vietjet lance également des réductions allant jusqu'à 30% sur les billets en classe Business et SkyBoss (sous certaines conditions) qui offrent des privilèges tels que la priorité d’enregistrement, des services de salon luxueux et des menus gastronomiques. Les membres du programme de fidélité Vietjet SkyJoy reçoivent également jusqu'à 1.000 points SkyPoint (sous certaines conditions), cumulables et échangeables contre des cadeaux de Vietjet et de plus de 250 marques haut de gamme.

Ahmedabad est la plus grande ville de l'État du Gujarat, dans l'Ouest de l'Inde. Elle recèle de nombreuses œuvres architecturales allant de l'ancien au moderne telles que la forteresse Bhadra Fort, le temple Swaminarayan ou encore le temple Hathee Singh Jain. Ceux qui empruntent cette nouvelle ligne auront également l'occasion de découvrir "la ville la plus agréable à vivre du Vietnam" et d’un itinéraire riche en patrimoine, du centre de Dà Nang à Hôi An et l’ancienne citadelle de Huê, à moins qu’ils ne préfèrent profiter de belles plages, des stations balnéaires les plus luxueuses et de l'expérience typique des art et cultures du Vietnam amical et hospitalier.

Les vols à destination de l’Inde accueillent toujours les passagers dans de nouveaux avion modernes et respectueux de l'environnement, où ils sont servis par un équipage professionnel et dévoué, ont le choix entre neuf plats végétariens succulents, et accès à de nombreux programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 m d'altitude.

