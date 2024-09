Accord d'accès aux marchés de produits agricoles entre l'Australie et le Vietnam

Canberra a annoncé avoir conclu un accord pour exporter prochainement des prunes vers le Vietnam, outre ses exportations actuelles de pêches et de nectarines. Les exportations font partie d'un accord bilatéral d'accès au marché agricole visant à fournir des prunes australiennes au Vietnam et des fruits de la passion vietnamiens à l'Australie.

Photo : VNA/CVN

Les exportations australiennes de produits agricoles, halieutiques et forestiers vers le Vietnam ont atteint 3,7 milliards AUD (environ 2,5 milliards d'USD) en 2023-2024, le commerce des fruits à noyau augmentant de plus en plus et renforçant les relations commerciales de l'Australie avec le Vietnam, son 6e plus grand marché d'exportation.

Le Vietnam et l'Australie mènent actuellement des négociations favorables sur l'exportation de myrtilles australiennes vers le Vietnam et de pamplemousses vietnamiens vers l'Australie. La partie australienne a affirmé que le Vietnam était un marché important pour les exportateurs australiens et aussi le centre du programme "Investissement : Stratégie australienne pour l'Asie du Sud-Est jusqu'en 2040".

Étape importante

Le ministre australien de l'Agriculture, de la Pêche et des Forêts, Julie Collins, a déclaré que l'accès à ce nouveau marché constituait une étape importante pour l'industrie des fruits à noyau et pour les relations commerciales entre l'Australie et le Vietnam.

La promotion de l'accès au marché reflète les solides relations bilatérales entre les deux pays et constitue une force pour aider le secteur agricole australien à tirer parti des opportunités d'exportation.

Le ministre australien du Commerce et du Tourisme, Don Farrell, a affirmé que la promotion du commerce de l'Australie avec l'Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, était la priorité absolue du gouvernement australien. Stimuler le commerce avec le Vietnam signifie plus d'emplois et de meilleurs salaires pour les travailleurs du secteur agricole australien.

VNA/CVN