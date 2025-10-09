Hanoï lance sa ligne de métro N°2 vers une ville durable

Le Comité populaire de la ville de Hanoï a mis en chantier, le 9 octobre, le projet de la ligne de métro N°2 reliant Nam Thang Long à Trân Hung Dao.

Ce projet d’envergure nationale, d’un investissement total de plus de 35.000 milliards de dôngs, est financé par des prêts d’aide publique au développement (APD) de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), combinés avec des fonds de contrepartie du budget municipal.

Lors de la cérémonie, Nguyên Cao Minh, chef du Comité de gestion du projet Métro de Hanoï, a souligné que cette ligne constituait un témoignage vivant de l’amitié et de la coopération durable entre le Vietnam et le Japon dans le développement des infrastructures urbaines modernes.

Le projet vise non seulement à réduire les embouteillages et à améliorer la qualité de l’air, mais aussi à symboliser la volonté de Hanoï de bâtir une ville intelligente, verte et durable.

D’une longueur totale de près de 11 km, dont 1,94 km en viaduc et 9 km en souterrain, la ligne compte dix stations : Xuân Dinh, Ngoai Giao Doàn, Tây Hô Tây, Buoi, Quân Ngua, Bach Thao, Hô Tây, Hàng Dâu, Hoàn Kiêm et Trân Hung Dao. Le dépôt de Xuân Dinh, d’une superficie de 11,3 ha, servira de centre de maintenance, de formation et d’exploitation.

Il sera aménagé selon le modèle d’urbanisation orientée vers les transports (TOD), une première au Vietnam, alliant infrastructures de transport et développement urbain intégré et durable.

Selon Nguyên Cao Minh, l’application du modèle TOD à Hanoï marque une étape importante dans la planification urbaine de la capitale. Elle permet d’articuler les réseaux de transport public avec des espaces urbains multifonctionnels, renforçant ainsi le développement durable. Une fois mise en service, la ligne contribuera à relier le patrimoine millénaire de Thang Long - Hanoï à la modernité du XXIᵉ siècle, tout en façonnant une capitale civilisée, dynamique et agréable à vivre.

Un accent particulier est mis sur la station souterraine C9, située à l’est du lac Hoàn Kiêm, qui formera un pôle TOD emblématique reliant les infrastructures souterraines aux espaces publics et à la préservation du patrimoine. Ce site deviendra un point architectural majeur mettant en valeur le centre historique et culturel de Hanoï.

Pour le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Duong Duc Tuân, le lancement du projet revêt une signification toute particulière, alors que la capitale célèbre le 70ᵉ anniversaire de la Libération de Hanoï (1954-2025), le XVIIIᵉ Congrès du Parti de la ville et se prépare au XIVᵉ Congrès national du Parti.

Selon lui, il s’agit non seulement d’un projet clé de la capitale, mais aussi d’un symbole de vision, de détermination et d’aspiration à l’innovation, orienté vers un modèle de développement urbain axé sur les transports publics modernes et respectueux de l’environnement.

Duong Duc Tuân a appelé les services municipaux, les autorités locales et les entrepreneurs à coopérer étroitement avec le maître d’ouvrage, à mobiliser au maximum les ressources humaines et matérielles, à assurer un déroulement scientifique, sûr et conforme à la législation, tout en garantissant la qualité, la technique et l’esthétique du projet.

Selon la planification, Hanoï développera à terme 15 lignes de métro totalisant 619 km, formant un réseau de transport public moderne, cohérent et respectueux de l’environnement.

Le lancement de la ligne N°2 marque ainsi une étape clé dans la construction d’un système ferroviaire urbain complet, symbole d’une capitale visionnaire, tournée vers un avenir durable et une intégration internationale renforcée.

