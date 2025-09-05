Hanoï approuve le projet de ligne de métro 5 reliant Van Cao à Hoà Lac

La capitale Hanoï a approuvé, le 4 septembre 2025, le plan d’aménagement de la ligne de métro 5, reliant Van Cao à Hoà Lac, en vertu de la décision n°4602/QĐ-UBND signée par le vice-président du Comité populaire municipal Duong Duc Tuân.

>> Hanoï : des bus et du métro gratuits à l'occasion de la Fête nationale

>> Le métro de Hanoï augmente ses fréquences et prolonge ses horaires d’exploitation

>> Gratuité sur la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên à l'occasion de la Fête nationale

Photo : VNA/CVN

La ligne principale s’étendra sur environ 39,6 km, avec 20 stations dont 6 souterraines, 3 aériennes et 11 en surface. Elle débutera à l’intersection Van Cao – Hoàng Hoa Tham et se terminera à la gare Thach Binh (Hoà Lac), en suivant principalement l’axe de l’avenue Thang Long et l’autoroute Hoà Lac – Hoà Binh.

Deux dépôts sont prévus : le dépôt n°1 (32 ha) dans les communes de Son Dong et Duong Hoa, le dépôt n°2 (10,4 ha) à Hoà Lac.

Le projet, conçu avec une voie double d’écartement standard (1.435 mm), comprend 6,5 km de tronçon souterrain, 2 km en viaduc et près de 30 km en surface.

Le coût total est estimé à 65.404 milliards de dôngs (2,44 milliards de dollars), financé par le budget municipal.

VNA/CVN