Hanoï : essai du ticket hebdomadaire sur l’application mobile “Hanoi Metro”

La Compagnie à responsabilité limitée à membre unique Chemin de fer de Hanoï (Hanoi Metro) a annoncé le 4 octobre, le lancement de la phase 2 du programme pilote d’identification, d’authentification électronique et de reconnaissance biométrique sur la ligne urbaine n°2A Cát Linh - Hà Dông.

>> Le métro de Hanoï augmente ses fréquences et prolonge ses horaires d’exploitation

Photo : TT/CVN

Dans cette deuxième phase, qui se déroule du 4 au 15 octobre, les essais se poursuivent dans le même périmètre et selon les mêmes modalités que la première phase, tout en intégrant le ticket hebdomadaire, en plus des tickets unitaires et journaliers disponibles sur l’application mobile “Hanoi Metro”. Par ailleurs, l’utilisation de la carte d’identité à puce électronique est désormais étendue à tous les passagers de moins de 60 ans. Cette phase d’expérimentation est ouverte à l’ensemble des usagers empruntant la ligne 2A Cát Linh - Hà Dông.

Photo : TT/CVN

Selon Hanoi Metro, ces nouveaux essais visent à mieux répondre aux besoins des clients et à améliorer la commodité de leur expérience de voyage. Les passagers souhaitant participer peuvent s’inscrire directement aux comptoirs d’information situés dans les stations de la ligne 2A. En outre, ceux qui prennent part au programme recevront des cadeaux attrayants offerts par les partenaires de Hanoi Metro, notamment Visa, VietinBank et le portefeuille électronique MoMo.

Lors de la première phase, menée du 20 au 30 septembre, Hanoi Metro avait déjà testé ces technologies dans 12 stations et sur 65 portiques de contrôle, avec plusieurs modes d’accès : carte d’identité à puce, QR code sur l’application mobile, technologie NFC et paiement par carte EMV. Le groupe de passagers impliqués comprenait les personnes âgées bénéficiant de la gratuité grâce à leur carte d’identité électronique, ainsi que les passagers ordinaires utilisant des tickets unitaires ou journaliers.

La compagnie a fait savoir qu’elle avait reçu une large participation du public ainsi que de nombreux retours constructifs, constituant une base importante pour perfectionner et améliorer la qualité de ses services. Hanoi Metro espère continuer à recueillir les commentaires des usagers afin de développer des solutions innovantes, offrant une expérience sûre, pratique et respectueuse de l’environnement.

À travers cette initiative, Hanoi Metro réaffirme son engagement à appliquer les technologies modernes pour améliorer la qualité du service et accroître la satisfaction des passagers sur l’ensemble des lignes ferroviaires urbaines de la capitale.

VNA/CVN