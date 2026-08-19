Hanoï fait souffler un vent nouveau sur les arts de la scène

Une vague de nouveaux programmes artistiques déferle sur la capitale, insufflant une dynamique nouvelle aux scènes hanoïennes. Interaction renforcée avec le public, narration renouvelée et formats adaptés aux différents publics : autant d’innovations qui contribuent à redéfinir l’offre culturelle et ouvrent de nouvelles perspectives pour les arts du spectacle et l’industrie culturelle à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Lancé récemment au théâtre Dai Nam, Nét duyên chèo Hà thành (Le charme du chèo hanoïen), produit par le Théâtre de chèo de Hanoï, figure déjà au programme de nombreuses agences de voyages et suscite l’intérêt du public.

En une heure environ, le spectacle tient le public en haleine du début à la fin, ponctué de salves d’applaudissements. Il entrelace habilement plusieurs pièces célèbres du répertoire du chèo, notamment Lưu Bình - Dương Lễ (L’amitié de Luu Binh et Duong Lê), Thị Mầu lên chùa (Thi Mâu se rend à la pagode) et Phù thủy sợ ma (Le sorcier qui avait peur des fantômes), faisant vibrer le public au gré de registres émotionnels variés.

"+Nét duyên chèo Hà thành+ ouvre une série de spectacles de haute qualité dans la ville, où l’essence de l’art du chèo traditionnel se marie avec le souffle du Hanoï d’aujourd’hui", explique la directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports de Hanoï, Lê Thi Ánh Mai. Selon elle, ce spectacle est appelé à devenir un "rendez-vous régulier" destiné à attirer les touristes vietnamiens comme étrangers.

Quelques jours à peine après ce lancement, début août, le Théâtre de chant et de danse Thang Long a présenté à son tour Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội (Histoires de Hanoï - Une journée bien hanoïenne). Le spectacle retrace le rythme de la vie hanoïenne, de l'aube à la nuit tombée, à travers la musique, la danse et les arts de la scène, mêlés aux technologies scéniques modernes. Le public y découvre également la culture culinaire de la capitale, autour d'un thé au lotus, de gâteaux traditionnels et de mets évoquant le Vieux quartier.

"De nombreux instruments traditionnels sont présentés sous une forme moderne. Les différents numéros s'enchaînent dans une même trame émotionnelle consacrée à Hanoï. Ce spectacle est, selon moi, capable de séduire le public par sa véritable +âme hanoïenne+", confie Hoàng Quyên, une spectatrice.

D’ici début septembre, la ville prévoit de dévoiler plusieurs autres productions : Người con gái Hà thành (La jeune fille de Hanoï), du Théâtre de cải lương de Hanoï, Những người con Hà Nội (Les enfants de Hanoï), du Théâtre dramatique de Hanoï, ainsi qu’un nouveau spectacle de haute qualité signé par le Théâtre de marionnettes sur l’eau Thang Long.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des productions des théâtres hanoïens, une multitude de spectacles réguliers sont également portés par des théâtres professionnels ou des acteurs privés.

Art plutôt confidentiel, la marionnette trouve pourtant son public. Sous la direction du metteur en scène et Artiste du Peuple Nguyên Tiên Dung, In bóng Long Thành (Reflets de Long Thành) affiche complet chaque semaine à Area 75 - Art & Auction, rue Luong Van Can, dans l’arrondissement de Hoàn Kiếm. Adapté de la pièce originale Cảm xúc Long Thành (Émotions de Long Thành) pour une salle d’une centaine de places, ce spectacle mêle marionnettes sur tréteaux, danse et peinture symbolique, agrémentées de chầu văn (chant rituel) et de ca trù (art musical savant vietnamien mêlant poésie, chant et accompagnement instrumental).

Autre initiative marquante : au 66 rue Tô Ngoc Vân (arrondissement de Tây Hô), l'espace culturel CADAO Collective réunit pour la première fois trois arts traditionnels emblématiques de Hanoï en un seul programme : le hát xâm (chant des aveugles), qui restitue le rythme de la vie urbaine ; le ca trù, expression du raffinement de l'ancienne Thang Long ; et les marionnettes sur l'eau, empreintes de fêtes populaires et de légendes. Une manière, pour les visiteurs, de vivre un véritable parcours à travers la culture hanoïenne. Les spectateurs y côtoient aussi les artisans et artistes eux-mêmes, un "plus" pour les agences de voyages en quête de nouvelles offres à proposer à leurs clients.

Des espaces publics comme le Pavillon Octogonal, dans le jardin Ly Thai Tô, arrondissement de Hoàn Kiếm, ou le lac Văn, au sein du site du Temple de la Littérature Van Miêu-Quôc Tu Giam, accueillent eux aussi des spectacles professionnels de plus grande envergure, insufflant une vitalité nouvelle aux arts de la scène.

Photo : VNA/CVN

Les arts de la scène constituent la "colonne vertébrale" des industries culturelles. Si 2025 restera dans les mémoires hanoïennes comme l’année des « méga-concerts », 2026 marque plutôt l’essor de spectacles réguliers, de format moyen ou plus intimiste.

Dans Chuyện Hà Nội, la surprise est de taille : avant le lever de rideau, chaque spectateur reçoit un sifflet, des baguettes… et même un éventail. Guidé par les artistes, le public devient alors "co-interprète", soufflant dans son sifflet, frappant ses baguettes ou dansant avec son éventail, de quoi électriser toute la salle.

"Les industries culturelles consistent à exploiter et à transformer les ressources culturelles en produits porteurs de valeurs artistique, éducative et économique. Nous préservons intact l'esprit du +chèo+ ancien, tout en l'habillant d'une mise en scène entièrement nouvelle et épurée. Cette démarche ne diminue en rien la valeur du +chèo+ : elle ouvre une première porte permettant au public de le comprendre, de l'aimer, puis d'avoir envie d'aller plus loin", explique l'Artiste du Peuple Thu Huyên, directrice du Théâtre de chèo de Hanoï.

Pour CADAO Collective, c'est la diversité des "plats" proposés qui fait la force du programme, laissant aux agences de voyages davantage de choix pour répondre aux attentes des touristes. La possibilité d'échanger directement avec les artisans et artistes constitue, là aussi, un atout supplémentaire.

Photo : VNA/CVN

L'alternance entre méga-concerts, spectacles internationaux - à l'image de Crescendo, "Symphonie de la connexion", ou des prochains concerts du groupe BIGBANG - et productions régulières de taille moyenne ou restreinte dessine peu à peu un véritable "écosystème" des arts de la scène à Hanoï.

Le directeur du Théâtre dramatique de Hanoï, l’Artiste du Peuple Trung Hiêu, plaide pour que les structures artistiques, outre le soin apporté aux scénarios et à la créativité, osent davantage recourir aux technologies de mise en scène afin d’offrir de nouvelles expériences au public. Il préconise également de mobiliser l’intelligence artificielle dans la gestion, la promotion et l’analyse des attentes des spectateurs, afin de renforcer l’efficacité des théâtres.

Pour que ces spectacles portent durablement leurs fruits, "une coordination étroite entre le secteur culturel, celui du tourisme et les autres acteurs concernés" est indispensable, estime Lê Thi Anh Mai, directrice adjointe du Service municipal de la Culture et des Sports de Hanoï. L’objectif est de bâtir un écosystème complet de produits artistiques capable de faire de ces spectacles un point fort du parcours de découverte de la capitale.

Hông Anh/CVN